Cuneo, Giusi Merlicco presenta il suo libro "Le parole e lo sguardo"

Poche professioni richiedono impegno, sensibilità e responsabilità morale e sociale come quella dell’insegnante. In queste pagine l’autrice ci conduce direttamente al cuore della sua professione, a quel momento “magico”, non sempre facile e mai scontato, in cui si accende la scintilla e si instaura la relazione docente-allievo, fondamentale per l’apprendimento ma anche per la crescita globale del ragazzo.

Alcune storie, ricostruite come in una indagine volta a decifrare “il caso”, fanno rivivere dal di dentro la fase di tentativi dagli esiti incerti, tra piccoli eventi apparentemente insignificanti, “incontri mancati” e “svolte improv

Tutto ciò rende coinvolgente la lettura e dà un’idea di una professione bellissima, non facile ma appassionante. Il libro Le parole e lo sguardo ha il pregio di mettere in luce anche, attraverso il racconto di scampoli di vita di ragazzi nel pieno dell’adolescenza, il percorso della stessa insegnante, che si ritrova a lavorare nella difficile realtà delle scuole di borgata, a misurarsi con dinamiche e modelli negativi fortemente radicati nella mente degli studenti e dell’ambiente circostante, a dover trovare risposte coerenti in situazioni impreviste e non semplici, a cercare sempre e comunque di garantire a ciascun allievo i migliori standard possibil

Una continua sfida, a cui si aggiungono le problematiche di sempre della scuola italiana, dagli spazi inadeguati ai fondi carenti. All’autrice va il merito di aver mostrato quanto c’è di positivo nella scuola, nonostante tutto, e come questa sia in primis un luogo di relazioni: forti, spiazzanti, a volte difficili e burrascose, ma mai prive di significato.

Durante la serata l’autrice dialogherà con Michele Gimondo.

Giusi Merlicco è insegnante di Lettere nella scuola media e di Storia e Filosofia nei licei. Presso il Liceo Giulio Cesare di Roma, ha coordinato diversi Progetti di Istituto sia di Filosofia che di Storia. Per Filosofia, ha curato percorsi, con letture di testi, su alcuni temi quali la Giustizia, l’Etica, la Politica, il Mito, l’Eros, Razionalità ed emozioni, in collaborazione con docenti di Filosofia dell’Università La Sapienza di Roma. Per Storia ha coordinato un Laboratorio basato sulla raccolta e analisi di fonti orali. Dal materiale raccolto ha ricavato un testo “Avevo vent’anni, l’età giusta per fare la guerra”, sul regime fascista e sulla seconda guerra mondiale.Tra le sue pubblicazioni, due articoli sulla rivista «Sistemi Intelligenti» (Il Mulino): Uno scopo più antico tra i paradossi della mente ipocondriaca? e Il contadino e l’autoinganno ovvero paradossi, trappole, risorse.