Cuneo resta istituzionalmente capoluogo di provincia ma sta perdendo terreno

Cuneo è ancora capoluogo di provincia? Su questo tema si sono confrontati ieri sera alla sala CDT Giuseppe Menardi, e i consiglieri di minoranza Ugo Sturlese e Giancarlo Boselli.

Il primo, già sindaco di Cuneo e poi parlamentare di Alleanza Nazionale; il secondo storico esponente della sinistra cuneese e attuale consigliere di minoranza nella formazione dei “Beni Comuni”; il terzo, amministratore di lungo corso, con un passato da vicesindaco è oggi uno dei più battaglieri consiglieri di opposizione.

Tre amministratori con alle spalle percorsi e storie politiche diverse tra loro che si sono ritrovati d’accordo nel manifestare preoccupazione rispetto al fatto che Cuneo sta perdendo colpi nel contesto provinciale, non esercitando più (se non marginalmente) il ruolo che, in quanto capoluogo di provincia, le è attribuito.

Menardi ha posto in particolare l’accento sulle tante occasioni perse, a partire dalla liaison con Nizza, di cui a breve si celebreranno i 60 anni di gemellaggio.

Sturlese ha focalizzato il suo intervento sulla sanità, ribadendo che la questione non può essere ricondotta esclusivamente alla realizzazione di un nuovo ospedale ma deve essere a più ampio spettro e riguardare iniziative mirate al concetto della tutela della salute in tutte le sue declinazioni.

Boselli, dal canto suo, ha espresso giudizi fortemente critici sull’attuale amministrazione sia per quanto riguarda il metodo che le scelte. Boselli è stato oltremodo caustico nel definire l’attuale “la peggior amministrazione che Cuneo abbia mai avuto”. Una considerazione dura che, se richiesta, comporterà indubbiamente un diritto di replica.

Di fronte ad una platea di un’ottantina di persone i tre si sono confrontati con considerazioni anche in merito alle questioni più impellenti, quali il rinnovo dei vertici della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

Sarebbe interessante – ma forse varrebbe la pena farlo dopo la tornata elettorale di giugno – che la tavola rotonda venisse estesa anche agli amministratori di maggioranza, in modo da avere un confronto a tutto tondo.

Altra ipotesi, ma questa ad oggi è più fantasiosa e dovrebbe vedere il coinvolgimento anche della Provincia, potrebbe essere la proposizione degli Stati generali della Granda.

Non fosse altro per capire se il “modello Cuneo” ha ancora ragione di essere considerato tale.