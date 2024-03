Il Comune di Magliano Alpi all'avanguardia per i progetti sulla digitalizzazione, raggiunti tutti gli obiettivi per i servizi finanziati sul PNRR

Ammonta a 212.312 euro il contributo che il Comune di Magliano Alpi si è aggiudicano, lo scorso anno, attraverso la partecipazione ai bandi PNRR relativi alla digitalizzazione informativa promossi dal Dipartimento per la trasformazione digitale del Ministero della PA.

Ad oggi ne sono stati incassati € 83.093.

I progetti finanziati sono relativi all’incremento e la messa in funzione di servizi digitali per il cittadino relativi a:

APP IO: permette di interagire facilmente con la Pubblica Amministrazione, raccogliendo i servizi, comunicazioni, pagamenti e documenti in un'unica app, in modo sicuro e sempre a portata di mano.

ABILITAZIONE AL CLOUD: L’adesione al modello Cloud della PA assicura alle pubbliche amministrazioni la possibilità di erogare servizi digitali con alti standard di sicurezza e affidabilità, oltre che architetture informatiche avanzate per il pieno controllo nella gestione dei dati, così come definito nel programma di abilitazione al cloud.

ESPERIENZA DEL CITTADINO: consente ai comuni di migliorare il rapporto con l’utenza tramite l’implementazione del sito comunale e dei servizi pubblici digitali sulla base di modelli standard, collaudati e riutilizzabili.

NOTIFICHE DIGITALI: Il Servizio Notifiche Digitali permette di ricevere istantaneamente le comunicazioni a valore legale da parte di un ente. Si possono visualizzare, gestire e pagare direttamente online sulla piattaforma o dall'app IO.

PAGOPA: la piattaforma digitale che permette di effettuare pagamenti verso la Pubblica Amministrazione e non solo, in maniera trasparente e intuitiva (es: diritti segreteria, oneri, trasporto scolastico, mensa, doposcuola, multe e tributi, ecc.)

PDND: La Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) abilita l'interoperabilità dei sistemi informativi degli Enti e dei Gestori di Servizi Pubblici, rendendo concreto il principio "once-only". Gli aderenti alla piattaforma possono comunicare tra loro in modo semplice, veloce e sicuro, senza dover più chiedere ai cittadini informazioni già in possesso di altri enti.

IDENTITA’ DIGITALE: Grazie all’identità digitale, la Pubblica Amministrazione fornisce la chiave per accedere ai servizi online attraverso una credenziale unica, che si attiva una sola volta ed è sempre valida. Semplice, veloce e sicuro, l’accesso ai servizi pubblici online è possibile con il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) e la Carta d’Identità Elettronica (CIE). SPID e CIE sono gli strumenti di identificazione per accedere ai servizi online della PA e ai servizi dei privati aderenti.

Inoltre, il Comune di Magliano Alpi ha aderito al progetto sperimentale denominato: “ANSC - Archivio Nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile”, entrato in vigore dal 12.03.2024. Ad oggi, si legge sulla piattaforma on-line, solo 5 comuni in Italia sono dotati di questo sistema digitale, che diventerà obbligatorio per tutti solo dal primo semestre 2025. Con questo strumento si eseguiranno tutti i servizi di Stato Civile, e ogni Comune, potrà accedere ad una piattaforma centralizzata per le attività di registrazione, archiviazione, gestione e conservazione permanente, che consentirà altresì il rilascio dei certificati di stato civile. Questo nuovo metodo permette quindi di tagliare notevolmente i tempi nella gestione della PA, con una riduzione dei costi legata ai registri cartacei, che vengono dismessi, oltre a velocizzare i tempi di ricerca dei documenti anche tra enti pubblici diversi. Il cittadino, accedendo con la propria identità digitale, avrà quindi la possibilità di scaricare fino a 17 tipologie di certificati digitali, senza così doversi recare presso lo sportello pubblico. Questo metodo è valido anche per tutti gli italiani residenti all’estero, gli AIRE.

"Ringrazio di cuore gli impiegati del Comune di Magliano Alpi, - commenta il sindaco Marco Bailo - per il loro costante impegno nel cercare di migliorare i servizi offerti ai cittadini, in particolare la dott.ssa Irene Negrino, per la volontà di volersi cimentare in questo progetto pilota, che vede il Comune di Magliano Alpi nei primi 5 Comuni impegnati nella sperimentazione, su un totale di 7.896 comuni italiani".