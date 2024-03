"L'amministrazione di Mondovì recuperi l'antico pozzo in vicolo del Teatro"

“Gutta cavat lapidem” (la goccia scava la pietra, ndr). Con questo adagio, nel 2022, l'associazione “col. Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo” onlus aveva annunciato la sua 'battaglia' per il recupero dell'antico pozzo in vicolo del Teatro a Mondovì.

Da allora, a più riprese, il sodalizio non si è mai arreso e questa volta ha presentato una proposta di progetto per il recupero del manufatto all'amministrazione comunale.

"È stato presentato al vice sindaco ed Assessore Comunale ai Lavori Pubblici Gabriele Campora, il progetto di recupero del pozzo urbano, ancora esistente in città. Lo hanno redatto l’arch. Pier Luigi Lanza e il geom. Aldo Ferrero, gratuitamente, su nostra richiesta - spiegano dall'associazione che, da oltre tre anni, si è impegnata per riportare all’attenzione della Città il problema.

"Sollecitiamo - proseguono dalla onlus - l’Amministrazione ad assumersi proprie spalle l’impegno del restauro, anche se si è appurato che il manufatto, situato in vicolo del Teatro a Breo, è di proprietà privata, esattamente del Condominio che ha quale Amministratore il geom.,Andrea Filippi o a quello Amministrato dal geom. Bottero. Non dovrebbe essere molto difficile superare giuridicamente la questione. Una delle possibilità è il richiedere una forma di comodato, per poter impegnare economicamente le casse pubbliche".

"L’angolo nel rione di Breo - concludono dall'associazione - presenta notevole valore storico e turistico, in quanto gli accompagnatori delle comitive possono spiegare ai visitatori l’origine almeno cinquecentesca del Pozzo, assieme alla Pala lignea della Madonna di Mondovì, anni addietro restaurata dalla associazione “Amici di Piazza” ed in origine sistemata per iniziativa del console del Regno d’Italia a Boston, Luigi Melano Rossi, monregalese , un cui familiare gestiva una bottega d maniscalco. La riunione a Palazzo Civico ha seguito alcuni altri colloquii con Gruppi Consiliari ed anche con il Presidente del Consiglio, avv. Elio Tomatis, ottenendo una apprezzabile disponibilità ad approfondire l’argomento. Per la onlus erano presenti il cav. Elio Sartorio e il geom. Ferrero, che hanno relazionato sull’aspetto storico-culturale e tecnico. L’Assessore si è impegnato ad effettuare opportune ricerche proprietarie".