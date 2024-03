Luca Gavotto confermato presidente del MotoClub Mondovì

“Un anno buono, durante il quale abbiamo messo le basi per progetti importanti”.

Questo il commento di Luca Gavotto, confermato presidente del Motoclub Grandabike di Mondovì a margine del rinnovo della carica e del pranzo sociale.

Una giornata di festa e bilancio per il club, durante la quale è stata avviata ufficialmente la nuova stagione di tesseramenti.

Nel direttivo con Gavotto ci sono Beppe Costamagna, vice presidente, Alberto Colombo, consigliere confermato, Mariarosa Grasso, nuovo ingresso cui è stata affidata la tesoreria ed Elda Fulcheri, segretario.

Nel 2023 il club ha superato la quota degli 80 soci: “Speriamo di proseguire su questa strada – ha commentato il presidente - , e far crescere la nostra famiglia. Quando abbiamo assunto l’incarico il club rischiava di spegnersi, oggi è di nuovo operativo e vitale, è il primo grande risultato che volevamo raggiungere”.

Annunciati anche gli eventi più importanti previsti per il 2024. Il primo sarà il motoraduno che si terrà a fine marzo a Fossano. Poi il club sarà presente alla Fiera di Primavera di Mondovì e a settembre sono in programma una serie di presentazioni legate alla Moto Beccaria, che il Club intende raccontare in una pubblicazione speciale da presentare nel 2025, anno del centenaria dalla costruzione della motocicletta targata Mondovì.

“Siamo stati soddisfatti del percorso che stiamo facendo – ha aggiunto il presidente - , e del progetto di una pubblicazione dedicata alla moto Beccaria, al suo costruttore e al suo legame con il territorio monregalese. Ho assunto la carica del presidente quando il sodalizio si stava per sciogliere ma insieme siamo riusciti a scongiurare questa possibilità ed oggi lavoriamo insieme per la realizzazione di progetti condivisi e importanti. Un percorso che abbiamo potuto avviare anche grazie ai preziosi sponsor”.

Per chi fosse interessato a diventare socio le tessere costano 23 euro e possono essere attivate il mercoledì sera al baretto nella parrocchiale del Sacro Cuore, richiedendo via email all’indirizzo mcgrandabike@gmail.com oppure sulla pagina Facebook del club.