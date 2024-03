Marene Walk, un centinaio al via nonostante la pioggia battente

Un centinaio le persone che nonostante una pioggia battente domenica 10 marzo si sono presentate alla partenza della "Marene Walk". Un risultato comunque decisamente positivo, per una manifestazione alla sua prima edizione, considerato che ben 650 atleti avevano acquistato il pettorale. Peccato davvero per il tempo inclemente, ma come si sa al tempo non si comanda.

Tra i partecipanti anche Alberto Deninotti, assessore allo Sport del Comune di Marene, che rivolge "un ringraziamento speciale al Centro Medico Marenese, nella persona di Alessandra Testa, per aver organizzato questa Marene Walk e aver coinvolto 6 associazioni. Lo sport ha un valore sociale importantissimo. Le associazioni marenesi svolgono un ruolo di servizio prezioso per la comunità e in quanto tali vanno valorizzate. Complimenti ancora!".