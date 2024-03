Nasce all’AFP di Dronero un laboratorio di robotica

“È un onore ed un piacere accogliervi oggi nel nostro Centro don Michele Rossa - ha detto la direttrice AFP Laura Demaria - A nome di tutto il personale e di tutti gli allievi, vi do il benvenuto. Un grazie sincero a tutti voi che avete accolto il nostro invito per questo semplice evento ma molto importante per l’AFP di Dronero. Oggi infatti vogliamo inaugurare ufficialmente, alla presenza delle autorità del territorio, i serramenti del primo piano e il laboratorio di robotica, entrambi cofinanziati dalla Fondazione CRC che ringraziamo.”

“Abbiamo acquistato alcuni robot didattici molto utili per approcciare i ragazzi al settore dell’automazione - ha spiegato - Tra i partners di progetto abbiamo gli Istituti Comprensivi di Dronero, Caraglio, Busca e Cervasca e ringrazio le dirigenti Vilma Margherita Bertola e Raffaella Curetti per la partecipazione, oltre al prof. Antonio Lorenzati dell’Istituto Denina di Saluzzo, che ha realizzato il tavolo per il laboratorio di robotica. Con le scuole medie del territorio c’è stata una bella collaborazione che ha visto i nostri docenti entrare nelle loro classi terze per presentare queste nuove tecnologie e abbiamo anche organizzato dei momenti proprio nel nostro laboratorio. Ringrazio inoltre le aziende Bernardi srl di Villar San Costanzo, Caroni Spa di Cuneo e Nazari Automazioni di Verzuolo per aver contribuito all’acquisto dei robot. Il progetto sulla robotica si chiama ‘Talento’ perché siamo convinti che un buon utilizzo della tecnologia, insieme all’impegno della ricerca, sia un sostegno ai talenti che poi è il fondamento per un inserimento buono all’interno della comunità: formare individui consapevoli dei propri talenti ma attivi e aperti verso il progresso in senso positivo.”