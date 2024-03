Neve e temperature alte: il colle della Maddalena resta chiuso per il pericolo valanghe [VIDEO]

Un paesaggio meraviglioso: la neve, abbondante come non si vedeva da anni, e il cielo azzurro. Peccato che questo mix renda al momento impossibile fare previsioni sulla riapertura del colle della Maddalena, chiuso ormai dallo scorso 26 febbraio da Argentera al Confine di Stato.

Oltre due settimane di stop per le nevicate e per il pericolo valanghe, che resta altissimo e impedisce anche lo sgombero dei tornanti, che sta procedendo a rilento.

Ieri sono state effettuate le operazioni di disgaggio artificiale, ma le temperature calde che si stanno registrando non consentono agli addetti di procedere con lo sgombero della statale in sicurezza. Per cui, al momento, il colle non riapre.

Tantissima la neve ancora presente sulla strada e tanti gli accumuli che potrebbero ancora scaricarsi sulla carreggiata. Si procederà con la pulizia nelle ore più fredde e si dovrà poi attendere l'ok della Commissione valanghe, che deciderà per la riapertura del valico solo quando saranno garantite le condizioni di totale sicurezza per chi transita.