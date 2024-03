Nuova asta a prezzo ribassato per l’ex ospedale civile di Racconigi

Si terrà martedì 16 aprile alle ore 11 presso la sala riunioni dell’Ospedale di Savigliano la seconda asta pubblica per la vendita in un unico lotto del complesso denominato Ex Ospedale Civile sito nel comune di Racconigi.

Il fabbricato oggetto di vendita è costituito da un edificio di tre piani fuori terra più un piano interrato ed è attualmente in disuso. L’importo a base d’asta è di 1.477.800.

Maggiori informazioni sui diversi lotti sul sito https://www.aslcn1.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/beni-immobili.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la struttura Patrimonio al numero 0171/450219 o inviare una mail a patrimonio@aslcn1.it.