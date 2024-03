Nuovo Codice Appalti: a Borgo San Dalmazzo il workshop gratuito

L’A.I.S.P.A. apre le iscrizioni al Workshop previsto per lunedì 8 aprile alle ore 9.30 presso la sala consigliare del Comune di Borgo San Dalmazzo (Piazza Liberazione) rivolto agli amministratori e dipendenti comunali e di enti pubblici, nonché ai loro collaboratori.



L’evento è organizzato con il patrocinio del comune di Borgo San Dalmazzo e tratterà gli aggiornamenti e le modifiche al Nuovo Codice Appalti che negli ultimi nove mesi (dapprima dal 1° luglio e poi dal 1° gennaio) hanno coinvolto gli Enti Pubblici nell’adattamento delle procedure interne e che indirettamente toccano anche le imprese e gli operatori che forniscono le P.A.



«Riteniamo utile in questo frangente approfondire l’argomento poiché molti Comuni ed enti si stanno trovando di fronte ad un cambiamento importante, anche sul fronte della digitalizzazione in merito» spiega la Presidente di AISPA, Serena Gasco.



Sono previsti due interventi: il dott. Bruno Armone Caruso, segretario del comune di Carmagnola e di altri piccoli comuni della provincia cuneese e l’avv. Chiara Forneris dello studio Sciolla-Viale di Torino specializzato nel campo amministrativo. Continua Gasco: «Approfondiremo il tema e cercheremo di risolvere dubbi e gli aspetti più travagliati che sono emersi in questi primi mesi di applicazione del nuovo Codice, grazie all’intervento di due professionisti che quotidianamente lavorano sul campo».



L’ingresso è gratuito e verrà rilasciato un attestato di partecipazione.



I posti sono limitati, l'iscrizione è obbligatoria tramite il seguente link.