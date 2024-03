A Rocca de' Baldi le celebrazioni per ricordare il sacrificio della Divisione Alpina Cuneense

Si è svolta domenica 10 marzo a Rocca de' Baldi la cerimonia per ricordare il sacrificio della Divisione Alpina Cuneense durante la tragica, divenuta tristemente nota come la 'divisione martire' della Campagna di Russia. Oltre 13mila furono i caduti e dispersi e soltanto pochissimi uomini fecero ritorno in patria.

Dopo la celebrazione della Santa messa in onore di chi è andato avanti, officiata nella chiesa di Crava, il corteo, gli Alpini e l'amministrazione, si sono radunati in Largo Divisione Alpina Cuneense presso al monumento dedicato ai caduti.

L'onore e gli omaggi sono poi stati ripetuti anche in frazione Pasquero dove il monumento è stato edificato lo scorso anno.

"Puntuale anche quest'anno è il ricordo del Gruppo Alpini di Rocca de' Baldi - sottolinea il sindaco Bruno Curti - nel luogo dedicato. L'area che ha visto il ricollocamento del monumento per armonizzare lo spazio con l'area gioco bimbi, è stata arricchita con il completamento dell'allestimento del cippo che ricorda il legame degli Alpini alla Montagna con la fedele compagnia del mulo che tanta parte ebbe nella tragica ritirata di Russia. Un grazie particolare al Memoriale della Divisione Alpina Cuneense che si sta impegnando intensamente nella persona del suo presidente Meinero e dei suoi collaboratori per l'allestimento documentale nella bacheca opportunamente posizionata nell'area. Fare memoria significa documentare e ricordare il sacrificio di tanti giovani provenienti dai nostri comuni. L'abbinamento con l'area gioco bimbi è significativo: l'obiettivo è far conoscere alle future generazioni che attraverseranno questo giardino chi ha sacrificato la propia vita, e i propri affetti per la libertà di cui oggi tutti possiamo godere".

La giornata si è conclusa con un momento conviviale, come vuole la tradizione alpina, presso il locale Circolo Acli.