Cinque milioni in sei giorni: conclusa con successo la campagna di equity crowdfunding lanciata da Baladin

Si è conclusa con successo “Beer Revolution”, la campagna di equity crowdfunding avviata da Baladin , realtà leader e simbolo di eccellenza della birra artigianale in Italia, sulla piattaforma Mamacrowd. In soli 6 giorni è stato raggiunto l’obiettivo massimo di raccolta di 5 milioni.

Il progetto ha riscosso fin dal suo inizio un interesse straordinario, raccogliendo oltre 2,5 milioni di euro in meno di 24 ore e arrivando a coinvolgere oltre 2.300 investitori. Numeri che fanno di “Beer Revolution” la campagna con il più alto numero di investitori di sempre su Mamacrowd.

Baladin utilizzerà i fondi raccolti per realizzare il proprio ambizioso piano di sviluppo al 2028 che prevede una crescita significativa del fatturato, la creazione di un ciclo dell’acqua circolare attraverso la costruzione di un pozzo e l’avvio di Open Hub, il primo birrificio condiviso d’Italia.

“Non potevamo aspettarci una risposta migliore alla nostra 'Beer Revolution' – commenta Teo Musso, fondatore e ceo del Birrificio Agricolo Baladin –. Abbiamo centrato l’obiettivo di aprire il capitale dell’azienda a quante più persone possibili per crescere insieme alla nostra community dei 'baladiniani' e condividere il percorso di crescita che abbiamo immaginato. Essere riusciti a conquistare la fiducia di oltre 2.300 investitori e aver raggiunto l’obiettivo massimo di raccolta in così poco tempo, ci rende estremamente felici e orgogliosi”.

Fondata nel 1986 a Piozzo, Baladin è stata la prima realtà a produrre una birra 100% italiana, creando una filiera agricola nazionale integrata, che parte dalla coltivazione delle materie prime (oltre il 90% degli ingredienti viene autoprodotto), continua all’interno degli stabilimenti produttivi e termina con una catena distributiva di proprietà. Il birrificio, da sempre attento al mantenimento di alti standard qualitativi e di sostenibilità ambientale, si è inoltre distinto per aver approcciato per primo il mondo della ristorazione, promuovendo la birra come bevanda gastronomica da riscoprire attraverso abbinamenti ricercati con il cibo.

Nel 2022 Baladin ha raggiunto una produzione di 25.850 ettolitri, con ricavi pari a 16,05 milioni di euro e un EBITDA del 20% con un tasso di crescita superiore alla media del comparto. Presente in 47 Paesi, Baladin opera attraverso una strategia omnichannel con una rete B2B di circa 3.000 rivenditori Ho.Re.Ca. e un e-commerce che ha servito, a oggi, 24.000 clienti.

La campagna ufficialmente conclusa, rimarrà aperta ancora per qualche giorno entrando così in overfunding consentendo ai nuovi aderenti di essere messi in lista d’attesa e di poter aderire all’investimento nel momento in cui qualche pagamento non venisse perfezionato nei termini previsti.

