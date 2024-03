SPONGE V2 aumenta del 90% in 7 giorni, la capitalizzazione di mercato schizza a $125 milioni

Il mercato delle criptovalute ispirate ai meme di internet sta attualmente vivendo una fase di crescita significativa, suscitando l'interesse di numerosi esperti del settore. In particolare, molti appassionati di meme coin stanno rivolgendo la loro attenzione a Sponge, che ha recentemente sperimentato un notevole aumento di prezzo grazie al lancio della sua nuova versione, SPONGE V2, e alla migrazione verso la rete Polygon.

L'aumento dei prezzi ha portato SPONGE a raggiungere un nuovo record storico superando $0,0041 per poi ritracciare. Questo trend positivo è seguito alla migrazione verso la rete Polygon, che ha suscitato un maggiore interesse degli utenti verso il progetto. Inoltre, la prevendita della versione SPONGE V2 ha contribuito a creare un clima di rialzo nei mesi precedenti.

Con la sua crescente popolarità, SPONGE si è posizionata tra le meme coin più ambite del momento, con grandi aspettative per il futuro, soprattutto con il lancio ufficiale della sua seconda versione.

SPONGE è stata lanciata nel maggio 2023 e da allora ha seguito il successo di altre meme coin prominenti, ottenendo una crescita significativa.

Il supporto della comunità è stato vitale, con oltre 13.000 detentori e un significativo coinvolgimento sui social media.

Tuttavia, dopo una fase iniziale di entusiasmo, Sponge ha sperimentato una fase di consolidamento del prezzo. L'impegno del team ha portato allo sviluppo di SPONGE V2, introducendo nuove funzionalità come un gioco di corse Play-to-Earn e meccaniche di staking migliorate.

È disponibile una versione gratuita e a pagamento, con il gioco a pagamento che offre migliori ricompense. Tuttavia, gli utenti devono acquistare crediti con $SPONGE V2, aggiungendo un flusso di domanda che aiuta a mitigare la tipica volatilità delle meme coin.

Questa transizione alla rete Polygon è stata strategica, offrendo commissioni più basse e transazioni più rapide.

Come funziona Sponge V2?

SPONGE V2 ha ottenuto un notevole successo grazie alla sua innovativa meccanica "stake to bridge", con oltre 21 milioni di dollari di token SPONGE V1 convertiti nella nuova versione V2.

Questo rapido slancio è stato reso possibile grazie al passaggio alla rete Polygon, sincronizzato con l'aggiornamento di Ethereum denominato Dencun. Tale aggiornamento mirava a ridurre le commissioni di transazione e migliorare i tempi di elaborazione per le reti di livello 2 come Polygon.

Polygon si è dimostrata l'ambiente ideale per Sponge, grazie alle sue commissioni basse e alla velocità di transazione superiori rispetto a Ethereum. Ciò risulta particolarmente vantaggioso nel settore dei giochi crypto in forte crescita.

L'iniziativa di "stake to bridge" è stata introdotta per premiare la community degli holder di SPONGE V1, offrendo loro la possibilità di partecipare al passaggio alla nuova versione e ottenendo rendite per lo staking. Questa strategia ha contribuito al crescente apprezzamento della meme coin e ha rafforzato ulteriormente il suo supporto da parte degli investitori.

La nuova versione è promettente, soprattutto grazie alle sue innovative funzionalità legate al gioco play-to-earn, con Spongebob come protagonista. Questa caratteristica distintiva la rende unica nel suo genere, poiché poche altre meme coin possono vantare una simile utilità nel contesto del gioco.

Gli sviluppatori di Sponge mirano a stabilire la criptovaluta come un punto di riferimento nel settore dei giochi crypto, aspirando a diventare un vero e proprio Layer 3. Questo obiettivo viene raggiunto combinando sicurezza, miglioramenti della roadmap di Ethereum e i vantaggi offerti dalla rete Layer 2 Polygon.

Dal successo di SPONGE V2 sono nati i rumors relativi al listing sui principali exchange, seguendo il modello di altre meme coin che hanno registrato forti aumenti di prezzo al momento della quotazione su piattaforme come Binance.

Nonostante non ci siano ancora annunci ufficiali, la comunità è in attesa e osserva attentamente segnali di prossime quotazioni, che potrebbero influenzare significativamente la valutazione e l'accessibilità di Sponge.

