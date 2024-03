Come sopravvivere a un figlio preadolescente? A Busca un incontro con lo psicoterapeuta Alberto Pellai

Per il Verso il Polo Festival, martedì 19 marzo alle ore 21 al Teatro Civico si terrà l'incontro con Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta, dal titolo “L'età dello tsunami. Come sopravvivere a un figlio preadolescente”.

Ingresso gratuito su prenotazione a versoilpolofestival@gmail.com 017. 94 86 21. L'evento organizzato dalla Città in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Carducci e grazie alla Fondazione CRC e alla Regione Piemonte.



“Verso il Polo Festival – spiega la assessora all’Istruzione Lucia Rosso – è l’iniziativa con cui il Comune si avvicina all’inaugurazione del nuovo polo scolastico incontrando educatori ed esperti del mondo della scuola e dell’età evolutiva. Dopo aver accolto con grade partecipazione di pubblico Enrico Galliano e Matteo Saudino ora avremo un nuovo incontro per conversare in particolare della preadolescenza, un periodo complicato che va affrontato con la maggiore consapevolezza possibile”



La fascia di età tra i 10-14 anni, quella che corrisponde al tempo delle scuole medie, rappresenta oggi per genitore ed educatori quella più complessa da sostenere, per più motivi: ci sono molte nuove sfide evolutive che le ragazze e ragazzi devono affrontare in questa fase della loro vita, si verificano importanti cambiamenti del cervello, gli adulti ripensando alla loro esperienza di figli spesso si trovano spiazzati davanti alla preadolescenza dei propri figli, perché tutto è cambiato in modo molto evidente.



In questa conferenza l’esperto Pellai parla con i genitori e gli educatori di tutte queste sfide evolutive ed educative.