Cheraasco, per la terza stagione di "Teatro cibo per la mente" arriva lo spettacolo Mammuth

Per la terza serata della stagione Teatro cibo per la mente, arriva al Teatro Salomone di Cherasco, una serata esplosiva di risate con lo spettacolo "Mammuth", in scena venerdì 15 marzo 2024. Direttamente dallo show televisivo di successo ZELIG su Canale 5, Diego Casale e Fabio Rossini porteranno sul palco una performance irresistibile, ricca di equivoci e gaffe che vi faranno ridere a crepapelle.