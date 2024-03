Domenica 17 marzo un tour guidato alla scoperta del Castello reale di Racconigi

Alla scoperta del Real Castello di Racconigi in compagnia delle guide dell'Ufficio Turistico. L'antica fortezza divenuta residenza di villeggiatura per volontà dei Principi di Savoia Carignano fu scelta da due re, Carlo Alberto e Vittorio Emanuele III, come luogo privilegiato per i soggiorni estivi.

L'ultimo re d'Italia, Umberto II, è nato nel Castello di Racconigi nel 1904 e ne ha suggerito, fin dagli anni Trenta, il possibile uso museale arricchendo il già importante patrimonio con oggetti, quadri, arredi che oggi rendono la casa preziosa e unica.

La visita guidata al percorso tradizionale del Castello ha una durata di circa 75 minuti e punta l'attenzione sull'evoluzione architettonica e del gusto e sui numerosi personaggi che frequentarono la dimora.

La visita sarà arricchita da piccoli aneddoti riguardanti la tavola di casa Savoia: le preferenze dei Principini, la tradizione storica del cioccolato e della piccola pasticceria con l'attenzione per i formaggi che si producevano nella tenuta di Racconigi, dove era presente un allevamento di bovini e un piccolo fabbricato noto ancora oggi come Casino del Cacio.

Al termine, una degustazione dei prodotti tipici di una colonna dell’economia del paese, la ditta Biraghi a Cavallermaggiore.

PROGRAMMA:

- ore 10:30 - inizio visita guidata del Castello di Racconigi con una guida dell'Ufficio Turistico

- ore 12:00 circa - fine della visita e spostamento con mezzi propri a Cavallermaggiore per la degustazione presso il Negozio Biraghi (Via Cuneo, 1).

DURATA: circa 75 minuti per la visita guidata del Castello + 1 ora per degustazione presso lo spaccio Biraghi

Punto d'incontro al mattino per la visita guidata: UFFICIO TURISTICO, Palazzo Municipale, piazza Carlo Alberto I (di fronte al Castello Reale). E' opportuno presentarsi al punto d'incontro almeno 10 minuti prima dell'inizio della visita.

Tariffe: € 5,00 a persona, GRATUITO per i minori di 7 anni. Il biglietto d'ingresso al Castello sarà da pagare autonomamente presso la Biglietteria del Castello.