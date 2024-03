La Fiera del Porro di Cervere ottiene il marchio "Sagra di qualità 2023"

C'è anche la Fiera del Porro di Cervere tra quelle insignite, lo scorso 10 marzo, del marchio “Sagra di Qualità 2023”, annuale appuntamento di UNPLI, Unione Nazionale Pro Loco d’Italia per assegnare un “sigillo” agli eventi enogastronomici che promuovono al meglio il patrimonio identitario dei territori.

Una grande soddisfazione per Cervere, la cui fiera è ormai diventata appuntamento imprescindibile dell'autunno cuneese, con un'organizzazione che fa invidia ai grandi eventi e che coinvolge l'intero paese, grazie anche all'ottimo lavoro di Giovanni Rinero, presidente della Proloco del paese.

Le sagre sono non solo grandi attrattori turistici ma espressioni dell’identità e della cultura di un territorio e, come tali, devono essere valorizzate e tutelate anche da eventuali plagi. Per questo, l’Unpli ha scritto un regolamento per identificare in maniera univoca le sagre tradizionali e di qualità, ovvero le manifestazioni che vantano un passato di legame con il territorio e che abbiano come obiettivo la promozione e creazione di sinergie con le attività economiche locali.

“Ma non solo – commenta il sindaco di Cervere Corrado Marchisio –; le Pro Loco sono prima di tutto l’espressione di quel volontariato che noi sindaci tanto apprezziamo e reputiamo indispensabile non solo per quello che fanno ma perché creano comunità. Un lavoro che, come nel nostro caso, unito alla amministrazione comunale e al consorzio che gestisce i produttori di Porro Cervere, porta a risultati molto importanti che in questo specifico caso ci permettono di vincere un premio che gratifica il lavoro svolto e ancor di più aumenta la volontà di impegnarci a fare sempre meglio".