Presentato a Fossano il 41esimo Motoraduno di primavera

E’ stata presentata in municipio a Fossano, alla presenza di un folto gruppo di volontari, la 41esima edizione del Motoraduno di Primavera, che si terrà il 23 e il 24 marzo prossimi.

A introdurre la conferenza stampa il sindaco Dario Tallone, che ha ringraziato gli organizzatori: “Nella due giorni del raduno la città si riempie di colori: è una festa per i motociclisti e per i semplici curiosi. Grazie come sempre alla Protezione Civile che, con il coordinatore cittadino Paolo Cavallo, fa un ottimo lavoro ad ogni manifestazione e grazie ai giornalisti che seguono le nostre iniziative. Il motoraduno dà il via ad una serie di importanti eventi che si concluderanno a giugno con il Palio. Il fine settimana sarò accompagnato anche da alcuni eventi legati all'agricoltura, con le giornate dedicate alle razze piemontesi, frisona e pezzata rossa e di questo devo ringraziare la caparbietà del mio vicesindaco Giacomo Pellegrino!”

A sorpresa Gianni Mina, presentando la tematica della sicurezza come portante nell’edizione 2024 del Motoraduno, ha preannunciato le proprie dimissioni dalla presidenza del Moto Club subito dopo l’evento, per motivazioni personali legate ad impegni e nuovi stimoli: “In ogni caso darò come sempre il massimo impegno possibile perché la manifestazione mantenga i livelli che dimostra da tempo. La nostra è una manifestazione popolare, una manifestazione “pop”, con tantissime presenze ed è nostro dovere unire la festa ad attività utili ad inculcare le tecniche di guida sicura per i centauri e per chi si avvicina a questo mondo! Da sedicenne ho cominciato a lavorare ai motoraduni fossanesi raccogliendo le iscrizioni: c’era un afflusso di meno di duecento mezzi; oggi di anni ne ho 49 ed è giusto che ceda il timone a nuovi volti e nuove energie. E’ mio dovere ringraziare per questo lungo percorso Renato Masante e tutti quelli che mi hanno supportato.”

A questo punto i presenti hanno rivolto un grande e sentito applauso a Mina per tutto ciò che ha portato avanti per più di trent’anni.

E’ stata poi la volta dell’altro referente del Club, Renato Masante, che ha sottolineato con gratitudine la collaborazione ormai tradizionale con l’associazione dedicata a Marco Simoncelli, realtà presente al Motoraduno fossanese da oltre 10 anni: “Quarantuno edizioni le si fanno solo se c’è un grande lavoro di squadra e un importante supporto dalle amministrazione comunali che si sono succedute. Con la giunta Tallone abbiamo lavorato molto bene, confidiamo di continuare chiunque sia al governo della città nei prossimi anni!

E’ un impegno che comporta tanti costi e per fortuna non mancano importanti e storici sponsor che ci seguono con passione e riconoscimento, a partire da Elf e Honda Italia. Devo anche ringraziare i militari dei due reggimenti presenti in città per il supporto fondamentale.”

Anche La Cassa di Risparmio sarà tra gli sponsor della manifestazione, come sempre. A rappresentarla Enrico Serafini: "La nostra Cassa e la nostra Fondazione sono istituzioni della città di Fossano ed alla città rispondono sempre volentieri in caso di necessità. Poi devo dire che voi che organizzate il Moto Raduno siete veramente dei fenomeni!”

L’Assessore alle Manifestazioni Donatella Rattalino ha spiegato che gli eventi del 2024, cominciati con il partecipatissimo carnevale, continueranno nei mesi a seguire con il Motoraduno, il Giro d’Italia e oltre: “Ormai gli ospiti del raduno arrivano da tutta Italia e anche dall’estero. Ci sarà anche la possibilità di girare tra le bancarelle dei prodotti artistici, mentre il mercato del sabato si terrà, ma verrà ricollocato in Piazza Castello”

Giancarlo Fruttero di Ascom ha sottolineato come tutti questi eventi siano un onore per i fossanesi e per chi visiterà Fossano: “Noi di Ascom siamo pronti per offrire pasti e pernottamenti. Grazie e complimenti!”

Rocco Pulitanò dell’Azienda Turistica Locale: "Lavoriamo tutto l’anno per un territorio che non ha pari al mondo. Lo sport e la ripartenza turistica continuano a dare grosse soddisfazioni in termini di numeri e di lavoro.”

Don Biker, al secolo Don Mario Dompè, ha dato una nota di colore alla conferenza stampa, parlando della sua messa popolare: “Come popolare è la manifestazione.... Vogliamo portare il volto di una Chiesa allegra e gioiosa. Anche quest’anno la messa del centauro sarà dedicata ai genitori che hanno perso un figlio o una figlia in incidente. Sapete cosa vi dico?: La chiesa non è “un” movimento , ma deve essere “in” movimento: solo così può riavvicinarsi alla società. Sono al Motoraduno ormai da tanti anni, ma essere sul palco con tanta gente è sempre davvero emozionante."

In un secondo intervento Renato Masante ha dettagliato: “Riguardo la tematica della sicurezza, creeremo un circuito per i neopatentati, dove si potrà cominciare a provare il mezzo a due ruote con degli esperti. Ci sarà poi un importante intervento della Polizia di Stato con personale preposto a momenti educativi sulla sicurezza stradale. Da segnalare la collaborazione con i Motoclub della Polizia e dei Vigili del Fuoco, oltre che con il Vespa club locale, che proporrà attività specifiche. Il bello è avere tante tipologie di mezzo a due ruote! Oltre a Honda, parteciperanno Kawasaki Italia, KTM e Ducati: i marchi più importanti saranno presenti a Fossano."

La consigliera provinciale Simona Giaccardi è tornata sul discorso “sicurezza”: “Bene che ci sia la proposta di parlarne a giovani e meno giovani! Come Provincia proviamo ad intervenire puntualmente sulle strade: anche questo è sicurezza. Bello tra l’altro poter sperimentare, per i più giovani: questo aiuta la voglia di divertirsi senza rischi. Non vedo l'ora di vedere i caschi lanciati al cielo!"

Il consigliere regionale Matteo Gagliasso ha riconosciuto a Fossano il primato di essere forse la città della Granda che organizza più eventi per i propri cittadini: “Fossano è campione di buone manifestazioni! Una passione della amministrazione e un tessuto associativo in grande fermento, in tutti i campi. Anche per me è ottimo introdurre nella manifestazione il tema della sicurezza. In Regione abbiamo stanziato 500.000 euro per corsi di guida sicura per i giovani.”

Ha concluso la conferenza l’intervento del senatore Giorgio Bergesio: “Un onore esserci anche quest’anno. Grazie a tutti. L'evento è straordinario. Il Consiglio dei Ministri ha approvato poche settimane fa una riforma del Codice della Strada che dovrebbe incrementare la sicurezza alla guida. Si sta lavorando alla Camera e poi si passerà al Senato. Tante le norme nuove per la tutela di chi guida e di tutti gli utenti delle nostre strade: sull’uso dei cellulari, sulla guida dei mezzi per i neopatentati e altro. Il deterrente è importante, ma la prevenzione è al primo posto! E comunque buona festa a tutti!"