Presentato a Villafalletto il libro “Fra le rocce. Storie e immagini di montagna”

Presso il Salone Tavio Cosio di Villafalletto, si è tenuta la presentazione del libro “Fra le rocce. Storie e immagini di montagna”: un’antologia di racconti, uno dei quali, scritto da Paolo Calvino, ricorda la vicenda dei due partigiani Umberto Giovenale Lamberto e Roberto Blanchi di Roascio, di cui, al mattino, c’è stata la commemorazione, a 80 anni dalla loro morte, davanti alla lapide recentemente restaurata grazie alla sollecitazione di Paolo Aimar e all’intervento dell’Associazione “La casa delle donne”.

Il libro, come ha spiegato il curatore Giorgio Enrico Bena, è dedicato a Gino Balzola, grande alpinista, fotografo e pittore. Lo ha ideato il figlio, Andrea Balzola, nel quarantennale della morte del padre, insieme con l’editrice Silvia Maria Ramasso della Neos Edizioni di Torino.

Le fotografie artistiche di montagna, scattate negli anni Cinquanta del secolo scorso da Gino, tra le Alpi piemontesi e le Dolomiti, hanno ispirato venti scrittori che raccontano, per immagini, una vita vissuta intensamente tra la passione per la montagna e quella per l’arte. Durante la serata sono intervenuti, oltre a Paolo Calvino e ad Andrea Balzola, che ha anche scritto un racconto, gli autori Raffaele Tomasulo e Bruna Peyrot. Tutti gli scrittori, partendo dal commento di una fotografia di Gino da cui sono stati ispirati, hanno contestualizzato il loro testo, di cui una parte particolarmente significativa è stata letta dalla voce coinvolgente ed espressiva di Tiziana Lain, che ha suscitato in tutti i presenti il desiderio di leggere tutto il racconto. Gli autori, nei loro interventi, hanno evidenziato il valore educativo della salita in montagna, come momento di fatica, di sacrificio e anche di sperimentazione dei propri limiti e hanno sottolineato come il lavoro dello storico sia quello di cercare continuamente delle risposte a domande sempre nuove.

Gli autori e il curatore hanno ringraziato “La casa delle donne” e la Biblioteca comunale per avere organizzato l’evento e per averlo collocato in una mostra proprio dedicata alla lettura.