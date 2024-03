Savigliano, “Il potere della parola nell'intreccio tra oratoria e persuasione”

Quarto appuntamento del settimo anno della Scuola di Politica di Benecomune. Un calendario fitto di eventi che a febbraio ha registrato una grande partecipazione alla serata sul tema aggressività e violenza con un apprezzato Marco Bertoluzzo, criminologo dalla vasta esperienza sul campo.

Nell’appuntamento di marzo affrontiamo il tema della comunicazione, elemento sempre più cruciale non solo nella politica ma a tutti i livelli. L’importanza della parola, il suo potere di persuasione, l’importanza di saper trasmettere contenuti e messaggi. Come viene usata oggi, nell’imponderabile peso che ormai assume nei diversi canali con cui si propaga? Siamo in un mondo di fake news, di storie raccontante sempre al limite del subdolo interesse per un like. La parola può ancora essere al servizio della verità? Oppure la verità spesso è ostaggio della parola?

Per provare ad affrontare questo tema abbiamo invitato Massimo TALLONE, scrittore e saggista, originario di Fossano,oggi vive a Torino. Ha pubblicato con Fratelli Frilli Editori, UTET, Edizioni E/O, GOLEM edizioni, Buedia Books Edizioni. Inoltre, per le Edizioni del Capricorno ha pubblicato i noir: Non mi toccare (2019), Il fantasma di piazza Statuto (2020, riedizione), Il cesto di ciliegie (2021), La tentazione di uccidere (2022), La ragazza del Bristol (2023), L’agenzia matrimoniale (2024) usciti anche con il quotidiano La Stampa. Con il quotidiano La Repubblica ha pubblicato racconti a puntate. Dal 1999 si occupa di didattica letteraria. Dirige, con Giorgio Ballario, la scuola “Distretto 011” di Edizioni del Capricorno. Ha fondato la scuola di scrittura ‘Collegio Benjamenta’.

In un evento dal titolo “Prendere la parola”, Massimo Tallone affronterà il tema racchiuso nel seducente sottotitolo che è già tutto un programma: “Il potere della parola nell'intreccio tra oratoria e persuasione, tra retorica e opinione, tra eloquenza e comunicazione. La verità è ostaggio della parola? La parola è al servizio della verità? Da Gorgia al ginkgo biloba, passando per Shakespeare”.

L’appuntamento è per venerdì 15 marzo 2024, alle ore 21,in diretta streaming all’indirizzo www.benecomune.info/diretta oppure in presenza presso la sede di via Trossarelli 8 a Savigliano da cui sarà possibile seguire l’incontro e interloquire con il relatore. Lo scrittore Massimo Tallone sarà coadiuvato nella serata, come moderatore, da Martino Grindatto membro dell’Associazione Benecomune.

Ricordiamo che tutti gli incontri di Benecomune sono online sul canale YouTube dell’associazione raggiungibile dal sito www.benecomune.info dove trovate tutti i dettagli dell’evento, i link e le informazioni sull’attività della Scuola di Politica.