Busca: l’assessore Donadio raccoglie il testimone del sindaco Gallo nella corsa al municipio

Sessantasette anni da compiere (il prossimo 22 maggio), perito industriale, responsabile industrializzazione di stabilimento alla Bitron Spa di Rossana, assessore uscente con deleghe a volontariato e associazionismo, mobilità e trasporti, personale, tutela della collina e montagna, rapporti con comitati frazionali.

Sono alcune delle note che caratterizzano il profilo di Ezio Donadio, esponente della Giunta Gallo destinato a raccogliere l’eredità dell’attuale primo cittadino di Busca nella corsa al voto dell’8 e 9 giugno prossimi.

L’investitura è quella arrivata pochi minuti fa tra gli applausi dei presenti alla seconda serata di "Busca guarda al futuro", serie di incontri che segna l’avvio della campagna elettorale da parte dell’attuale maggioranza al governo della città.

Donadio si è reso disponibile a correre per la guida del municipio dopo i dieci anni trascorsi al fianco di Marco Gallo, ora in lizza per la Regione.

Al suo fianco Lucia Rosso, anche lei assessora, che ha condiviso col sindaco uscente e il candidato la scelta caduta a favore del più esperto collega di Giunta.