Flussi d’ingresso lavoratori, Bergesio, Lega: “Risposta alla richiesta di manodopera e contrasta immigrazione illegale”

“Con il Decreto flussi e il click day il Governo dà risposte concrete alla richiesta di manodopera del mondo del lavoro italiano, e porta avanti con decisione il contrasto all’immigrazione illegale”.

Lo afferma il Senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, Vicepresidente Commissione attività produttive di Palazzo Madama.

Per il 2024 saranno complessivamente 151.000 le quote di ingresso in Italia per lavoratori non comunitari, in particolare: 61.250 per lavoro subordinato non stagionale, 700 per lavoro autonomo e 89.050 per lavoro subordinato stagionale.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 gennaio 2024 prevede il seguente calendario dei "click days" per la presentazione delle domande per far entrare e assumere in Italia lavoratori stranieri nell'ambito delle 151mila quote autorizzate per il 2024 con il Decreto Flussi:

- il 18 marzo dalle 9 potranno essere inviate le domande per i lavoratori subordinati non stagionali; - il 21 marzo dalle 9 potranno essere inviate le domande per lavoratori domestici, conversioni permessi di soggiorno, lavoratori apolidi e rifugiati, lavoratori cittadini di Paesi con i quali saranno stipulati accordi di cooperazione;

- il 25 marzo dalle 9 potranno essere inviate le domande per i lavoratori stagionali nel settore agricolo e in quello turistico alberghiero.

È già possibile precompilare i moduli di domanda accedendo tramite Spid o Cie al portale Servizi Ali dedicato (raggiungibile dal link https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/logoutAli.htm), nella sezione “Compila Domande Decreto Flussi 2024/Click-day 2024”, tutti i giorni della settimana, sabato e domenica compresi, fino al 24 marzo prossimo, dalle 8 alle 20, a eccezione dei giorni 17, 20 e 24 marzo, in cui il servizio sarà attivo fino alle 18.

Sarà possibile presentare le istanze fino al 31 dicembre 2024.

Spiega Bergesio: “Si tratta di disposizioni molto attese dal mondo del lavoro, che spesso ha non poche difficoltà a reperire la manodopera necessaria”, dice il parlamentare cuneese che aggiunge: “Finalmente non si procede più con provvedimenti transitori ma, a partire dal Decreto flussi divenuto triennale e valido fino al 2025, si lavora ad una vera programmazione che dà maggiori certezze ai datori di lavoro. La procedura del rilascio del nulla osta al lavoro è inoltre stata semplificata ed oggi si prevede che, se la Questura non ha segnalato elementi ostativi entro 60 giorni dal click day, il nulla osta può essere rilasciato”.