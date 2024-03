Forza Italia, nasce il "Dipartimento Casa" provinciale: referente in Granda il monregalese Giampiero Caramello

“Questa commissione -commenta il Sen. Rosso- vuole essere un punto di riferimento necessario per studiare i problemi normativi legati alla casa ed agli immobili, in senso generale. È importante analizzare le norme attuali, suggerire dei correttivi ,se necessari, e portare le istanze direttamente a Roma, attraverso la mia persona. Per Forza Italia la casa è un tema centrale e mi ritengo, perciò, soddisfatto di aver individuato, in Provincia di Cuneo, persone competenti e volenterose. Auguro a Giampiero ed alla Sua squadra un buon lavoro, manifestando sin d'ora la mia disponibilità nel recepire le istanze che mi saranno presentate".

Così il Vice Presidente del Consiglio Regionale Franco Graglia: "Ringrazio il Senatore Rosso e Giampiero per l' impegno e per la creazione di questo importante dipartimento. Nell’ambito dei Dipartimenti, questo vuole essere un punto di partenza per Forza Italia al quale seguiranno sicuramente altre commissioni in contesti diversi. Mi associo ai sinceri auguri rivolti a Giampiero e a Tutti i Suoi Collaboratori per il prestigioso incarico, assicurando la mia disponibilità al fine di un proficuo lavoro di squadra ".