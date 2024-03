Salute mentale, necessità e soluzioni possibili: se ne parlerà a Cuneo il 23 marzo

Il circolo di Cuneo del Partito Democratico e la Federazione di Cuneo dei Giovani Democratici organizzano per sabato 23 marzo incentrato sul tema della cura della salute mentale e delle sfide che pone, in particolare per quanto riguarda quella dei più giovani.

L’appuntamento è alle ore 10 presso la sala CDT (Largo Barale 1). Dopo i saluti istituzionali della sindaca Patrizia Manassero, della deputata Chiara Gribaudo e del segretario provinciale del PD Mauro Calderoni, l'incontro sarà condotto dal segretario dei Giovani Democratici della provincia di Cuneo, Francesco Fragolino, e sarà diviso in tre parti. La prima sarà dedicata al disagio giovanile, con relatori lo psicologo dott. Maurizio Arduino e la neuropsichiatra infantile dott.ssa Maria Chiara Giraudo; la seconda parte si focalizzerà sui disturbi alimentari, con la dott.ssa Marianela Zamora (Referente zona nord ASL CN1 disturbi alimentari) e con Nicole Barbieri (GD Cuneo); in conclusione, lo psicologo dott. Marco Isaia ci illustrerà la situazione del disagio psicologico nelle carceri.

E’ stato rimandato a data da destinarsi, invece, l’incontro previsto per sabato 16 marzo alle 10 con il sen. Andrea Giorgis, incentrato sulle riforme dell’autonomia differenziata e del cosiddetto “premierato”: il parlamentare sarà infatti impegnato, come diversi membri del circolo, nell’assemblea regionale del PD prevista a Torino.