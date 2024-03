Saluzzo, “Area Vasta” detta le regole a chi vuole candidarsi alle elezioni

In vista della campagna elettorale imminente e alla luce delle voci che circolano rispetto ad alcune possibili candidature di propri soci, l’associazione culturale di idee indipendenti Area Vasta intende ribadire alla popolazione il suo carattere di iniziativa di cittadinanza attiva, trasversale e apartitica, avendo come esclusiva finalità statutaria l’obiettivo di produrre idee e progettualità pubbliche per il territorio.

Premesso ciò, è legittimo che membri del direttivo provvisorio o soci ordinari dell’Associazione possano avere singolarmente il desiderio o l’opportunità di candidarsi in liste elettorali a Saluzzo, così come in altri Comuni del territorio, così come nelle elezioni regionali.

Al tempo stesso, però, l’Associazione intende ribadire le condizioni stabilite per chi volesse candidarsi: il socio, qualora faccia parte del consiglio direttivo al momento della candidatura, deve comunicare la propria auto-sospensione dal direttivo stesso. Inoltre, chi eventualmente dovesse oltremodo acquisire tessere di partito dovrà immediatamente dimettersi dal consiglio direttivo dell’associazione Area Vasta, come previsto dallo statuto.

Infine, ricordiamo che il direttivo provvisorio sarà in carica fino all’assemblea ordinaria di tutti i soci che dovrà tenersi entro ottobre 2024 e che eleggerà il nuovo direttivo con durata triennale.