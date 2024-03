Invaso di Reboissino, in Valle Maira: la Regione inserisce la proposta nel suo piano di priorità

Una proposta che il territorio richiede in modo unitario, come dimostrano le delibere di indirizzo approvate dall’Unione montana Valle Maira e da ciascuno dei tredici comuni che la compongono , oltre che dall’ordine del giorno che ha ottenuto il parere favorevole del Consiglio provinciale di Cuneo.

«Garantiamo supporto a questa iniziativa, in linea con la programmazione che abbiamo messo in atto per rispondere alle problematiche legate alla siccità, aumentare le capacità di accumulo di acqua piovana e diversificare le fonti di approvvigionamento - aggiungono il presidente Cirio e l’assessore Gabusi - Questa proposta ha l'obiettivo di mettere a disposizione della vallata preziose risorse idriche per uso potabile, irriguo, industriale e idroelettrico. Tutto questo senza dimenticare i risvolti positivi che questa infrastruttura determinerà in chiave turistica».