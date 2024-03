Staffettone di nuoto delle scuole monregalesi, 150 alunni presenti

Si è svolta ieri, lunedì 11 marzo, la gara dell'iniziativa promozionale scolastica Nuotalascuola, staffettone di nuoto della durata di 20 minuti, per gli istituti del monregalese. Hanno partecipato all'evento 6 Istituti per un totale di 150 alunni.

Nella gara dedicata alle scuole secondarie di 1° grado tre le scuole in vasca, all'arrivo si è imposto l'I.C. Mondovì 1, secondo posto per l'I.C. Mondovì 2 e terza piazza per l'I.C. Momigliano di Ceva. Le scuole secondarie di 2° grado si sono invece presentate con due squadre ad Istituto, 1°posto per il Liceo Vasco Beccaria Govone, 2° Cigna Baruffi Garelli e 3° Giolitti Bellisario.