Villafalletto, aperta la mostra "Un libro per qualsiasi anima"

Presso il Salone T. Cosio di Villafalletto, si è tenuta l’inaugurazione della mostra “Un libro per qualsiasi anima” allestita dai ragazzi delle classi terze della Scuola media e strettamente legata al progetto “I ragazzi e la lettura”, realizzato con l’associazione “La casa delle donne” e la Biblioteca comunale di Villafalletto.

La collaborazione con l’associazione, iniziata a partire dall’a.s. 2008-2009, ha guidato gli alunni a riflettere, nel corso del tempo, su temi molto importanti per la loro crescita personale e, quest'anno, si è scelto di promuovere la bellezza della lettura.

Il lavoro è iniziato a settembre con la creazione, grazie a libri portati dagli alunni, di biblioteche di classe, che, con l’adesione al progetto #ioleggoperché, si sono arricchite di numerosi altri testi acquistati o da persone, convinte dagli stessi alunni durante un’uscita didattica a Cuneo, o dai loro genitori.

Inoltre, settimanalmente, gli insegnanti, non solo di lettere, hanno dedicato un’ora settimanale alla lettura di libri o parti di libri nell’angolo lettura, che è stato creato nell’atrio superiore della scuola.

Molto preziosa è anche stata la disponibilità della Biblioteca comunale di Villafalletto per un prestito, a lungo termine, di libri per ragazzi, prestito che si trasformerà nella creazione, presso la Scuola media, di una sezione staccata per ragazzi della Biblioteca stessa.

Infine, nell'ultima settimana di febbraio, i ragazzi hanno svolto una prova di competenze, che ha coinvolto italiano, arte, inglese, francese e tecnologia, in cui hanno rappresentato, in modo personale, un libro da loro letto, soffermandosi o sul personaggio che più hanno amato, o sull’episodio che più li ha colpiti, o sulle frasi che più li hanno fatti crescere e commuovere o sul messaggio del libro.

Tutti i lavori di questa prova sono confluiti nella mostra, che si è deciso di dedicare a Maria Vincenzina Oberto, da tutti noi conosciuta come Mavi Mariano, fondatrice e per tantissimi anni l’anima dell'associazione “La casa delle donne”.