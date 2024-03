L’associazione Auser Alba Langhe e Roero si prepara alla Festa di Primavera

Dopo il laboratorio per l’attuazione di manufatti, realizzato venerdì 1 marzo nei locali della Casa del Volontariato, l’associazione Auser Alba Langhe e Roero Odv organizzerà sabato 13 aprile, a partire dalle ore 16.30 presso il Salone Polifunzionale del Quartiere Piero Masera ad Alba, la 'Festa di primavera'.

Il programma prevede la presentazione dell’associazione, dei suoi scopi, gli obiettivi e le attività per il 2024.

Saranno predisposti tavoli per partite a scacchi, angoli disegno per i bambini, balli di gruppo e la consegna di omaggi. Ospite il gruppo musicale dei “Pijte Varda”.

L'Auser è un'associazione costituita il 5 maggio 1989, quando l'allora segretario generale della CGIL Bruno Trentin, insieme allo SPI CGIL, promossero la sua nascita per dare agli anziani del nostro paese nuove occasioni di protagonismo, partecipazione e pratica della solidarietà.

L’associazione è presente sul territorio a livello nazionale, regionale, provinciale e locale.

“Mai come in questo momento - racconta la presidente di Auser Alba Langhe e Roero ODV, Elena Tinto - si percepisce l'esigenza da parte di molte persone di ritrovarsi insieme, per poter parlare e scambiare esperienze di vita, Questo denota che sempre maggiormente ci troviamo di fronte a realtà personali di grande solitudine. La nostra associazione intende operare per contrastare questo fenomeno negativo e le attività che proporremo, saranno assolutamente indirizzate in questo senso, per poter dare un contributo a persone che necessitano di servizi di aiuto. Purtroppo siamo all'inizio e trovare i fondi necessari che ci permettano di operare attivamente non è semplice né facile. Stiamo cercando di farci conoscere sperando che persone sensibili a questi aspetti ci vengano incontro soprattutto per la realizzazione del progetto di accompagnamento di persone fragili che abbiamo in programma. Un nostro obiettivo è poter disporre di una vettura per “Auser Alba Langhe e Roero odv”, che ci permetta di compiere praticamente questa delicata attività".

Per la 'Festa di Primavera' si prega di confermare la partecipazione entro il 3/4/2024 al seguente numero di cellulare : 327 68 42 578 o tramite la e-mail auseralba24@gmail.com. Altre info sul link di Facebook https://wwwfacebook.com/profile.php?id=61556587901892