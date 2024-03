Bocce: Memorial Pinin e Carlo De Chiesa, delineate le semifinaliste della 50^edizione

Battute finali per la 50^ edizione del Memorial Pinin e Carlo De Chiesa.

La seguitissima kermesse notturna a quadrette per la specialità volo, in programma presso la Bocciofila Auxilium Saluzzo, ha le semifinaliste.

Nella serata di lunedi 11 marzo, con la direzione di gara di Davide Gallo, si sono disputati i quarti di finali con i successi di due formazioni targate Auxilium, Pozzo Strada e Forti Sani Fossano.

La quadretta griffata Azienda Agricola Bertea con Marco Capello, Nicolò Buniva, Enzo Borretta e Bruno Minetti non ha avuto problemi contro l’Albese di Vanni Collet vincendo 13 a 0; successo della formazione intitolata a Celestino e Margherita Vassallo (nel 2023 conquistò il secondo posto) con Alberto Barale, Francesco Costa, Daniele Grosso e Fabrizio Nasi che superavano per 10 a 7, la Forti Sani di Fossano di Grattapaglia, Avalle, Falconieri e Bertola. Stop per la terza formazione di casa sponsorizzata da Marmadia Cafè Pagno scesa in campo con Stefano Aliverti, Paolo Demarchi, Stefano Migliore e Marco Cravero che si dovevano arrendere per 3 a 13 contro la Forti Sani e-on di Valter Panero, mentre i torinesi del Pozzo Strada di Claudio Franco, superavano per 9 a 7 la Beinettese di Loris Castellino.

Lunedi 18 marzo, ore 21 si giocheranno le semifinali con Auxilium Azienda Agricola Bertea incrociare il Pozzo Strada e l’Auxilium Celestino e Margherita Vassallo opposta alla Forti Sani e-on. Le vincenti, disputeranno la finale in programma lunedi 25 marzo, sempre alle ore 21.

RISULTATI QUARTI DI FINALI LUNEDI 11 MARZO

Pozzo Strada To(Franco)- Beinettese (Castellino) 9-7

Auxilium Az.Agricola Bertea(Capello)- Albese (Collet)13-0

Auxilium Celestino e Margherita Vassallo (Barale A)-Forti Sani (Grattapaglia) 10-7

Auxilium Marmadia Cafè Pagno (Cravero)- Forti Sani e-on (Manolino) 3-13

Semifinali lunedì 18 marzo

Pozzo Strada T o(Franco)- Auxilium Az.Agricola Bertea (Capello)

Auxilium Celestino e Margherita Vassallo (Barale A)- Forti Sani e-on (Manolino)