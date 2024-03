Nuoto. Sara Curtis non vuole fermarsi: "Il mio prossimo sogno? La finale olimpica" (VIDEO)

I recenti campionati italiani assoluti UnipolSai hanno riservato emozioni indimenticabili alla nuotatrice saviglianese Sara Curtis, capace di conquistare il pass per Parigi 2024 con una prova sensazionale nei 50 stile libero.

L'allieva di Thomas Maggiora rappresenterà l'Italia nella prossima rassegna a cinque cerchi, realizzando il principale sogno di qualsiasi atleta. La giovane età (18 anni non ancora compiuti) e le indubbie qualità, inoltre, unite ad una lodevole costanza nel lavoro, potrebbero regalarle ulteriori soddisfazioni in futuro. Di certo il nuoto azzurro sta scoprendo un talento vero, in grado di affrontare a testa alta ogni avversaria.

A Riccione, oltre alla qualificazione olimpica, Sara ha realizzato dei record che evidenziano il suo stato di forma psicofisica, come quello nei 100 sl (cadette) strappato nientedimeno che a Federica Pellegrini. Ma anche quello nei 50 dorso e nei 50 sl, laddove con uno straordinario 24"56 ha stabilito il nuovo primato italiano assoluto ed europeo juniores.

Nel video tutta l'emozione e la soddisfazione dell'atleta classe 2006 e del suo allenatore Thomas Maggiora, che la segue da sette anni fino a vederla imporsi a questi livelli. Da parte del tecnico anche i ringraziamenti alla società CS Roero per la preziosa e proficua collaborazione.