Volley femminile: il punto sul settore giovanile Lab Travel Honda, terno sulla ruota di Cuneo

Weekend positivo per le partite del settore giovanile Lab Travel Honda Cuneo: la Serie C cede alle capoliste torinesi, mentre continuano a imporsi Under 16 e Under 14; l’Under 13 cede al 5° set e l’Under 12 trova i primi punti nel nuovo campionato 6vs6.

Nonostante la sconfitta, la Serie C dei Coach Giordanetto-Guerriero fa bene in trasferta, nella difficile sfida contro le prima classificate del Finimpianti Gp Rivarolo Volley. Per 3 set, le cuneesi tengono testa alle avversarie, riuscendo in alcuni casi a imporsi e smontare il loro gioco; alla fine, però, l’esperienza delle torinesi è decisiva e lascia le biancorosse a bocca asciutta.

Vediamo nel dettaglio l’andamento della gara:

I SET

Coach Giordanetto parte schierando una P5 con Testa e Viglietti sulla diagonale palleggio-opposto, Donadei e Teppa schiacciatrici laterali, Thior e Tomatis centrali e Romano (K) libero. Si inizia con due buoni attacchi di Teppa da 4 e Viglietti da 2, che siglano il vantaggio Cuneo per 2-1. Subito però le padrone di casa si fanno sentire e ribaltano la situazione, portandosi a +4 (6-2). Le cuneesi provano a prendere ritmo ancora con Viglietti da posto 1 e si portano sul meno due (10-8). Grazie a un ace di Tomatis e Viglietti e un primo tempo di Thor, trovano finalmente l’aggancio (12-12). La situazione procede con le torinesi in lieve vantaggio e le cuneesi a inseguire: Thior trova a sua volta il punto dai nove metri e fa avvicinare pericolosamente le sue (16-15). Sul 18-15 Coach Giordanetto gioca la carta del time-out. Nulla da fare però, le atlete di Coach Cignetti prendono il largo e si portano a +5 (21-16), obbligando la panchina di Cuneo a fermare nuovamente il gioco. Sul 22-16 dentro Cassini per Teppa, a rafforzare la ricezione. Le torinesi chiudono però il parziale sul 25-18.

II SET

Si ricomincia a giocare e il primo punto è di Cuneo, grazie ad un pallonetto di Donadei da posto 2. Le capoliste della classifica firmano subito il sorpasso, portandosi a 5 leghe di distanza (9-4) e obbligando Coach Giordanetto a chiedere tempo. Sull’11-4 dentro ancora Cassini per Teppa e le cuneesi sembrano riacquistare lucidità, grazie anche ad una serie di errori avversari (11-7). Sul 16-11 è Cuneo a fermare nuovamente il gioco, ma la situazione non cambia e il divario di punti aumenta sempre di più (18-11). Out Viglietti per Oliva ed è proprio lei a siglare un nuovo punto per Cuneo, a cui seguono Thior al centro e Tomatis al servizio. Sul 24-16, Cuneo tenta una timida rimonta grazie ad un grande muro di Testa, ma ormai è tardi e, ancora una volta, il parziale si conclude a favore delle padrone di casa (25-18).

III SET

Anche nell’ultimo set il copione non cambia: primo punto Cuneo firmato Donadei, con Romano che mette in campo un grande lavoro di difesa, ma le torinesi giocano di potenza e si portano subito a +3 (5-2). Time out biancorosso, che non serve però per uscire dal circolo vizioso di errori; sull’8-2 dentro Oberti per Donadei e sul 15-6 Coach Giordanetto chiama a raccolta le sue per cercare di risollevare gli animi. Sul 16-8 doppio cambio sulla diagonale palleggio-opposto: entrano De Carlini e Oliva per Viglietti e Testa. Sul 19-11 si chiude il doppio cambio. Cuneo sembra risvegliarsi sul 23-12, macinando punti in attacco e facendo un bel lavoro in difesa, ma le torinesi non ci stanno e sul 25-15 chiudono definitivamente i conti.

Un match intenso quello giocato dalle ragazze della Lab Travel Honda Cuneo, in cui si sarebbe potuto certamente raggiungere un risultato migliore mettendo il campo il proprio 100%. Sembra che le atlete biancorosse diano filo da torcere alle avversarie per due terzi del parziale, per poi perdere di concentrazione e grinta proprio sulla parte finale, quella dove è necessario spingere di più. Il prossimo appuntamento per le atlete cuneesi rappresenterà una sfida decisiva in ottica salvezza: si giocherà, infatti Sabato 16 marzo, ore 19:00, contro la formazione del Mollificio Rmi Val Chisone attualmente a +3. Vincere significherebbe sbloccarsi da quota 17 punti e risalire alcune posizioni della classifica per allontanarsi dalla temuta zona rossa. Da sottolineare il cambiamento di campo per questo match: per motivi organizzativi, infatti, nonostante la formazione della Lab Travel Honda Cuneo giochi in casa, il campo da gioco non sarà il solito della Media 4, bensì il Palazzetto di Boves.

L’Under 16 è sempre più assetata di vittoria e lo dimostra ancora una volta imponendosi in 3 set contro le avversarie del Pgs El Gall. Nonostante qualche momento di perdita di lucidità, le cuneesi riescono comunque a mettere in campo un gioco fluido, permettendo così anche ai Coach Lamberti-Frison di far girare le atlete a loro disposizione. Grazie a questa vittoria, le biancorosse consolidano il 1° posto in classifica, ad una lega di distanza dal Volley Dogliani. Servirà ora mantenere alto il livello di concentrazione, per evitare passi falsi e proseguire con il filotto di vittorie. Il prossimo appuntamento è previsto per Domenica 16 marzo, ore 10:30, in casa delle astigiane del Club76 Playasti.

L’Under 14 torna a giocare sul taraflex di casa e lo fa aggiudicandosi tre punti importanti per la classifica. In un match di continui stravolgimenti, in cui la possibilità di un tie-break sembra ormai vicinissima, le ragazze dei Coach Guerriero-Peano tirano finalmente fuori le unghie: chiudono così i conti sul 3-1 contro le avversarie del Volley Marene Asd, una squadra giovane ma di elevata tecnica, capace di mettere in seria difficoltà la formazione cuneese, decimata dall’influenza stagionale. Dopo un primo set partito “con il turbo”, le cuneesi mollano un po’ il tiro e, con l’aumentare del numero di errori, cala anche il morale della squadra. 1-1 e palla al centro: gli ultimi 2 parziali sono tiratissimi, le biancorosse riescono a imporsi solo sul 25-23 prima e sul 25-21 dopo, in seguito ad una “remuntada” di ben 8 punti. Nell’ultimo parziale, grazie ad un ottimo turno in battuta del Capitano Anti Andreea, le biancorosse trovano non solo l’aggancio (20-20) ma anche il sorpasso, mettendo la parola fine al match. Menzione speciale per la giovanissima Rizzolio Emma, palleggiatrice dell’Under 13 che, con un po’ di timore ma tanta voglia di dimostrare, fa il suo esordio in Under 14, apportando un contributo fondamentale alla squadra in un momento di difficoltà nel 4° parziale. La prossima gara si terrà Sabato 16 Marzo, ore 16:00, a casa delle braidesi del Libellula Volley.

L’Under 13 dei Coach Schiffer scivola al tie-break contro la formazione del Monvi Lpm Bam Blu; dopo un buon primo parziale, le giovani pallavoliste spengono la luce vedendosi così in svantaggio per 2-1. In un quarto parziale giocato punto a punto, le cuneesi riaprono le sorti della partita, giocandosi il tutto per tutto nel famigerato tie-break. Qui, un inizio vacillante non permette loro di recuperare il gap di punti e, nonostante i tentativi di ribaltare la situazione, la formazione di casa è costretta a cedere alle monregalesi, conquistando un solo punto. Nonostante lo scivolone, le atlete Lab Travel mantengono la seconda posizione, qualificandosi così per il tabellone 1°/16° posto. Gli ottavi di finale si preannunciano già infuocati: le biancorosse saranno ospiti del Volley Cherasco, una formazione preparata e insidiosa, contro cui sarà necessario mettere in campo quanto imparato fino ad ora.L’Under 12 trova la sua prima vittoria nel nuovo Campionato 6vs6: le giovanissime atlete in erba guidate dalle Smart Coach Marro-Zaccaro, infatti, mettono in pratica le nuove tecniche apprese negli ultimi mesi, riuscendo così a concretizzare le prime azioni sul campo 9x9. La strada da fare è ancora tanta, ma questi primi 3 punti possono rappresentare un buon punto di partenza per continuare a crescere e divertirsi. Prossimo appuntamento Sabato 16 marzo, ore 10:00, contro la formazione del Mc 1933 Sedamyl Busca, a pari punti in classifica.

Ecco di seguito il programma delle prossime gare:

𝐌𝐚𝐫𝐭𝐞𝐝𝐢̀ 𝟏𝟐/𝟎𝟑

𝐎𝐫𝐞 𝟐𝟏:𝟎𝟎

𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫 𝟏𝟖: LAB TRAVEL HONDA CUNEO – VOLLEY ROERO

Palestra Ex Media 4 - Cuneo

𝐒𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟏𝟔/𝟎𝟑

𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟎:𝟎𝟎

𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫 𝟏𝟐: MC 1933 SEDAMYL BUSCA - LAB TRAVEL HONDA CUNEO

Palazzetto dello Sport - Busca

𝐒𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟏𝟔/𝟎𝟑

𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟔:𝟎𝟎

𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫 𝟏𝟒: LIBELLULA VOLLEY - LAB TRAVEL HONDA CUNEO

Libellula Arena - Bra

𝐒𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟏𝟔/𝟎𝟑

𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟗:𝟎𝟎

𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐂: LAB TRAVEL HONDA CUNEO – MOLLIFICIO RMI VAL CHISONE

𝐏𝐚𝐥𝐚𝐳𝐳𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐯𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨 𝐆𝐢𝐫𝐚𝐮𝐝𝐨 – 𝐁𝐨𝐯𝐞𝐬

𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟏𝟕/𝟎𝟑𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟎:𝟑𝟎

𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫 𝟏𝟔: CLUB76 PLAYASTI - LAB TRAVEL HONDA CUNEO

Palestra Enofila Campo 1 - Asti

𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟏𝟕/𝟎𝟑

𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟓:𝟎𝟎

𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫 𝟏𝟑: VOLLEY CHERASCO - LAB TRAVEL HONDA CUNEO

Palestra Comunale Stefano Pozzo - Cherasco

𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟏𝟕/𝟎𝟑

𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟖:𝟑𝟎

𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫 𝟏𝟖: CLUB76 PLAYASTI - LAB TRAVEL HONDA CUNEO

Palestra Enofila Campo Centrale – Asti