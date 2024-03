A Cuneo l'incontro formativo sul radon: cos'è e come difenderci

Venerdì 22 marzo alle ore 21 presso il Centro Congressi della Provincia di Cuneo in corso Dante 41 si parlerà di radon: il gas che, secondo il codice europeo contro il cancro, è da tenere sotto controllo per limitare i rischi di ammalarsi di tumore, è l’argomento dell’incontro organizzato da Regione e Arpa Piemonte in collaborazione con l’AslCn1 e con il Patrocinio della Provincia di Cuneo.



Durante la serata saranno inoltre consegnati i dosimetri ai cittadini che si renderanno disponibili ad effettuare la misura del gas radon nella propria abitazione, senza costi a loro carico, dando priorità ai residenti nelle aree prioritarie della provincia di Cuneo (Comuni di Brondello, Brossasco, Chiusa di Pesio, Entracque, Gaiola, Melle, Moiola, Pagno, Peveragno, Roccavione, Venasca e Vinadio).



L’accoglienza dei partecipanti è prevista a partire dalle ore 20:45.



La partecipazione all’evento è gratuita. E’ necessario registrarsi entro il 21 marzo al link http://sondaggi.regione.piemonte.it/sondaggio/index.php/661787?lang=it (posti limitati).