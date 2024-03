La giovane cantante peveragnese Isabella Sarale sul canale dello YouTuber americano Chad Freeman

Isabella Sarale, La promettente cantante peveragnese, Isabella Sarale continua a lasciare il segno nel panorama musicale con le sue eccezionali performance. Dopo aver debuttato lo scorso anno con i primi due singoli, ha recentemente conquistato l'attenzione del pubblico con una collaborazione speciale su YouTube.

Sabato scorso, 9 marzo, Isabella è stata presentata sul canale di Chad Freeman, YouTuber americano e appassionato di musica. La sua voce e le sue interpretazioni sono state notate da Freeman online, che è rimasto colpito dalla sua bravura.

Di conseguenza, è stata richiesta l'autorizzazione per includere i video delle sue cover nella live dedicata alle donne della “musica indie” (“indipendente”), celebrazione di Billie Eilish. “Unisciti a noi durante il mese della storia delle donne per celebrare la prima artista nata nel XXI secolo a pubblicare un singolo in vetta alle classifiche”.

Durante la trasmissione, non sono mancati gli apprezzamenti da parte dello YouTuber e del pubblico presente nella chat della live.

La partecipazione di Isabella ha confermato il suo talento e la crescente fama nel panorama musicale internazionale. Ma le novità non finiscono qui. È stata annunciata l'uscita del suo nuovo singolo intitolato "Fino a dove sei tu", scritto da Martina Bolzoni e registrato dalla PSR Factory, con la collaborazione di Guido Guglielminetti, musicista di fama nazionale e di casa a Peveragno.