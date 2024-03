La F.A.I. Cuneo ha incontrato il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo

Nella mattina di lunedì 11 marzo 2024 il Presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo, ha incontrato i vertici di F.A.I. Cuneo, Federazione Autotrasportatori Italiani, nelle persone del Presidente Norma Re e del Segretario Alberto Abello.

L’incontro era stato richiesto nelle settimane precedenti da F.A.I., visti i gravi problemi inerenti alla viabilità in Provincia di Cuneo ulteriormente aggravatisi nell’ultimo periodo.

Il Presidente Robaldo, dimostrando grande disponibilità e sensibilità, ha raccolto le istanze presentate su cui la Provincia sta già lavorando da tempo per cercare di trovare una soluzione in merito.

In primis è stato confermato che con l’estate incominceranno i lavori per ristrutturare il ponte sul Tanaro fra Pollenzo e Roddi, lavori che dovrebbero far sì che non sia poi più necessaria l’ordinanza che ad oggi vieta il transito ai mezzi pesanti.

In merito ai vari problemi inerenti al transito del Colle della Maddalena, il Presidente Robaldo concorda con F.A.I. Cuneo sul fatto che vi debba essere una stretta collaborazione fra le istituzioni e le associazioni di categoria in modo da poter avere un proficuo dialogo con le autorità francesi competenti.

Le problematiche non riguardano solamente “i grandi temi” conosciuti dall’opinione pubblica (Cuneo-Asti, Colle della Maddalena, Colle di Nava, ecc…), ma tutto il territorio della provincia di Cuneo e per questo il Presidente Robaldo ha proposto di convocare un incontro con le principali associazioni di categoria dell’autotrasporto, e non solo, con l’obiettivo di andare a censirle in modo approfondito e, soprattutto, facendo un’attenta comparazione ed analisi con i progetti già in cantiere.

F.A.I. ringrazia il Presidente Robaldo per la disponibilità data, confermandosi come vero punto di riferimento per la categoria sia a livello provinciale, sia a livello nazionale ed internazionale.