Chiara Ferragni, lo sfogo: "Sto male, periodo doloroso"

(Adnkronos) - "E' un periodo veramente doloroso privatamente. Cerco di non parlarne più di tanto ma è pesante". Chiara Ferragni si sfoga con una serie di video pubblicati su Instagram. L'influencer e imprenditrice sta vivendo un momento particolarmente complesso. Alle vicende giudiziarie legate alle attività di beneficenza si accompagna la crisi coniugale, con la separazione da Fedez.

"Capitemi se ogni tanto pubblico meno e se sono nei miei pensieri. Faccio quello che posso, a volte sono più in up e a volte sono più in down", dice visibilmente emozionata. "Penso sia giusto farvi vedere questa parte: non posso dirvi tutto, non posso raccontarvi tutto. Non mi va nemmeno di dire tutti i motivi per cui sto male. Penso sia giusto non fingere che tutto vada bene e che io sia felice come una Pasqua e forte. A volte vorrei essere meno forte e solo un po' più serena", dice.

"In questi momenti essere genitore ti salva un po' la vita", afferma dopo un pomeriggio al parco con i figli Leone e Vittoria. Ferragni è rientrata da New York dove è stata impegnata in una serie di meeting "per un progetto nuovo, nuovissimo per me. Una cosa che non ho mai fatto prima. I meeting sono andati molto bene, tra qualche mese se andrà tutto bene lo dirò in maniera ufficiale. In tutta questa merda di questo periodo spero ci siano anche cose belle e nuove per darmi nuovi stimoli