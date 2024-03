Giovani Lions donano un manichino per esercitazioni salvavita alla Croce Rossa di Alba

Nei giorni scorsi i Leo Club Alba Langhe, Canale Roero e Bra, componenti giovanili del Lions Club International, hanno donato alla Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Alba un kit per le esercitazioni nell’esecuzione delle manovre salvavita e di primo soccorso, composto da un manichino.

Il Leo Club Alba Langhe, non è nuovo a questo genere di donazioni, che per chi è in ambiente lionistico vengono chiamate “service”, già due anni fa aveva donato, sempre alla CRI albese, un kit composto di tre manichini.

In questa occasione sono stati coinvolti anche i Leo Club Canale Roero e Bra, ma sempre con la stessa formula: la Croce Rossa di Alba ha offerto due corsi di formazione e di abilitazione all’uso del defibrillatore, che si sono svolti a Sommariva Perno, a circa 36 giovani appartenenti soprattutto al mondo associativo, ricevendo in cambio il manichino in donazione.

Dalla Croce Rossa di Alba arrivano i ringraziamenti per i tre Leo Club, soprattutto per Mattia Dallorto, presidente del Leo Club Alba Langhe, per avere permesso la realizzazione di iniziativa, che ha una valenza sociale molto importante.

In Italia si registrano oltre 200 decessi per arresto cardiaco ogni giorno, circa 11 ogni ora. La percentuale di sopravvivenza da arresto cardiaco aumenta del 75%, se vengono utilizzate le manovre salvavita e il defibrillatore semiautomatico nei primi 5 minuti dall’arresto cardiaco. Per questo motivo è fondamentale aumentare la rete dei defibrillatori accessibili a tutti e far crescere il numero di persone in grado di attuare le manovre salvavita.

Sono ormai diversi anni, infatti, che la Croce Rossa di Alba offre corsi BLSD, Basic Life Support Defibrillation, ovvero le manovre di primo soccorso con l'impiego di defibrillatore, cioè l’insieme delle manovre da attuare tempestivamente in caso di arresto cardiaco improvviso che può effettuare qualsiasi persona formata da personale idoneo, pur non avendo delle specializzazioni sanitarie. Molti dei corsi offerti rientrano in un progetto rivolto alle scuole, sia agli studenti che ai professori, che sta ripartendo proprio in questi giorni e si affianca ai corsi offerti ai privati e alle aziende e a quelli di PBLSD, il primo soccorso pediatrico, rivolto soprattutto alle mamme.

Per chi avesse interesse può rivolgersi direttamente al responsabile della formazione esterna, Livio Mollo (livio.mollo@piemonte.cri.it) o chiamare in sede al numero 0173/441.744.