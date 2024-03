Per i suoi 25 anni il Festival dello Studente si impegna nella lotta al bullismo [FOTO]

Ampio spazio al fenomeno del bullismo con #bullononfafigo alla presentazione del Festival dello Studente. Nel pomeriggio di oggi, martedì 12 marzo, nel Salone d'Onore del Municipio di Cuneo si è aperta con le testimonianze di alcune studentesse vittime di bullismo e cyberbullismo, cui i social fingono da cassa di risonanza. I racconti condivisi circa le loro esperienze vogliono invitare a superare il tabù sul fenomeno che ancora non si è superato.

Cinque istituti superiori di Cuneo (Istituto Grandis, Itc Bonelli, Itis Delpozzo, Istituto Alberghiero Virginio-Donadio e Liceo Artistico Bianchi) e 30 dei loro studenti si sono impegnati nella realizzazione di videotestimonianze, da cui è emerso come il fenomeno sia ancora troppo sottovalutato dagli stessi ragazzi e si debba parlarne e non vergognarsi di essere vittime.

Sicuramente unanime tra i giovani come la "ricetta" giusta non esista, ma che vada compresa e affrontata con il supporto dei professori o adulti di riferimento.

I gruppi di teatro degli istituti scolastici con questa occasione hanno potuto regalare una riflessione all'intera comunità.





"I video non possono lasciarci indifferenti - ha commentato la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero - e mi ha profondamente toccato come i ragazzi si siano messi in gioco fino in fondo, di notevole maturità anche le analisi delle varie fragilità. Mi è molto piaciuto sentir parlare di alleanza con sé stessi e con i compagni, superando la solitudine. Interessante parlarne con gli adulti di riferimento. Va coinvolta la comunità degli adulti, formandola e consentendole di poterci far fronte e intervenire. Penso sia utile l'intervento tempestivo per non trovarsi il bullo di oggi anche domani".





Cristina Clerico, assessore alle Politiche giovanili del Comune di Cuneo: "Mi ha colpito come abbiano evidenziato la necessità di fare una scelta, per far sì che il fenomeno diminuisca. In altri tempi questo fenomeno era la normalità e il fatto che oggi se ne parli e si sia stanata la necessità di isolare il bullo e la violenza è un'evoluzione importante. Certo di cui non accontentarsi, ma che oggi ne offre buone basi di partenza.

Il Festival dello Studente che quest'anno raggiunge la sua 25esima edizione “è da considerarsi come l'antenato, il precursore dei talent show”, ha ricordato con piacere Enrico Collidà, vicepresidente della Fondazione Crc, tra i sostenitori della manifestazione insieme al Comune di Cuneo, Consiglio regionale del Piemonte e Fondazione Crt.

Teatro, danza e musica saranno le “arti” in cui quest'anno si cimenteranno gli studenti delle 9 scuole aderenti.

“Tutte le arti che fanno parte della didattica scolastica aiutano a lavorare sui propri talenti - ha ancora aggiunto l'assessora Clerico - e recuperano l'autostima di ciascuno e quando confluisce in iniziative come il Festival dello Studente".

Tre le serate organizzate: giovedì 30 e venerdì 31 maggio al Teatro Don Bosco andranno in scena le rappresentazioni teatrali, mentre giovedì 6 giugno, a partire dal tardo pomeriggio, la kermesse animerà il NUoVO del Parco della Gioventù con una coinvolgente serata finale dedicata alla danza, alla musica e alle premiazioni finali.

Torna quella sana competizione tra istituti e studenti sul palco, dove si esibiranno dal vivo nelle loro migliori performances., che verranno giudicate da giurie composte da esperti nelle varie discipline. Negli ultimi anni il trofeo è dedicato ad Edo Luciano, che oltre a membro dell'Associazione che lo ha riportato in vita, ha contribuito a farne la storia.

Un investimento quello dell'Associazione La Beda, che fin dall'inizio ha creduto nel valore del Festival, il cui timone è nelle esperte mani di Luisella Mellino, grande appassionata di musica , ma soprattutto voce storica di Radio Piemonte Sound e Amica Radio Piemonte Sound 2, di cui è anche editrice.

Alla scuola che avrà ottenuto il maggior punteggio assoluto in tutte le discipline andrà il trofeo del Festival dello Studente, a tra i riconoscimenti ci sarà anche quello del “trombettiere d'oro” con cui vengono premiati gli studenti che si sono maggiormente distinti, inoltre per il secondo anno consecutivo ci sarà anche il “Premio Empatia” in ricordo di Guido Bonino, grande amico e appassionato del Festival.