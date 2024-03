Domenica a Carmagnola si costituisce ufficialmente l'Associazione Agricoltori Autonomi Italiani

Ormai è ufficiale. Gli Agricoltori Autonomi Italiani si costituiranno in associazione domenica 17 marzo a Carmagnola. L'appuntamento è previsto alle 10.30 presso la bocciofila in via Civalleri, località Cavalleri-Fumeri.

Vi potranno aderire tutti gli agricoltori delle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Torino. Sarà in linea con le altre associazioni regionali e con un unico statuto. La linea associativa è stata scelta a maggioranza, dopo una riunione a fine febbraio a Quargnento, nell'Alessandrino, e a inizio marzo, a Cervere.

L'Associazione Agricoltori Italiani è quella che sta dietro alle manifestazioni di Cuneo, Fossano e Santo Stefano Belbo.

“L'obiettivo è creare un confronto attivo ed efficace con le istituzioni. Tutto questo sarà reso ancora piu efficace se saremo in tanti ad aderire a questo movimento in grado di dare voce alle problematiche del nostro settore”, ci aveva spiegato il portavoce Bruno Marino.

Intanto, sei delegati da Cuneo coordinati da Ivo Pittavino stanno partecipando alla protesta a Roma in piazza del Campidoglio. Una manifestazione organizzata dal Coordinamento Agricoltori e Pescatori Italiani.