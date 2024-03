Gallo, candidato alle regionali: "Serve una corsia preferenziale per l'invaso di Serra degli Ulivi"

Basta ricordare l’estate del 2022 che ha indicato il Cuneese come una delle zone più aride d’Europa. E allora serve più che mai un fronte comune per accelerare i tempi su Serra degli Ulivi, l’invaso tra Cuneese e Monregalese che trova tutti d’accordo ma che continua a procedere con tempi troppo lunghi. Occorre semplificare le procedure autorizzative perché dalla posa della prima pietra, già avvenuta, si arrivi in tempi rapidi a quel lago di 12 milioni di metri cubi d’acqua capace di soddisfare buona parte della sete della campagna cuneese.

Ecco, la nostra più grande pecca: non aver mai pensato di raccogliere la tanta acqua che scorre in questa provincia, convinti forse che fosse una risorsa inesauribile. Ma negli ultimi due anni lo abbiamo toccato con mano: non è così.



Nella nostra provincia secondo i dati Coldiretti vengono irrigati 100 mila ettari di terreno, il 35 per cento del totale dei campi del Piemonte. Basta questo dato per capire anche dal punto di vista economico quanto sia importante garantire l’acqua nei mesi di produzione delle colture. C’è tutta una filiera che rischia di andare in crisi se l’annata non rispetta le previsioni.

Per questo dico che bisogna accelerare su Serra degli Ulivi ma di pari passo dobbiamo arrivare ad altri accordi, sulla falsariga di questo che è a tutti gli effetti un modello per realizzare nuovi invasi più piccoli o vasche di laminazione come quelle che hanno salvato Vicenza dall’alluvione poche settimane fa e sono state realizzate con fondi europei. L’acqua non ci manca, servono idee e progetti.

Per esempio l’invaso sul canale Sarmassa tra Narzole e Cherasco è un’altra opera da portare a compimento in tempi rapidi. Per ora c’è solo il progetto di massima. Per mettere a fuoco un piano che davvero disseti la provincia serve una sorta di alleanza tra istituzioni, agricoltori e ambientalisti per dare vita a un tavolo permanente con la Regione che garantisca una gestione sostenibile delle risorse idriche del Cuneese. E che prevenga, proprio come è avvenuto in Veneto, anche i danni da alluvioni.