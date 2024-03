Arti marziali, Karate: partecipazione in massa dello Shotokan di Cervasca alla gara provinciale di Verzuolo

Con l’ottima organizzazione del Gruppo sportivo Karate Verzuolo diretto dai maestri Mario e Alberto Peirano sabato 9 marzo si è svolto presso il locale palazzetto dello sport il campionato provinciale di kata della Federazione Italiana del Karate Shotokan SKI-I.



La manifestazione ha visto una grande adesione degli atleti delle palestre della provincia Granda che sui tre tatami allestiti dall’organizzazione si sono contesi il titolo di campione provinciale di Kata nelle due categorie previste dalla manifestazione, ovvero speranze per gli atleti fino a 14 anni e adulti per gli atleti dai 14 anni in su e suddivisi in base al grado di cintura.



Lo Shotokan Karate-do Cervasca ha partecipato con ben 23 atleti, che sotto la guida degli istruttori di palestra si sono impegnati per dare il meglio di se sui tatami del palazzetto dello sport e con l’attento giudizio degli arbitri designati.



Grazie alla buona prova messa in campo sono riusciti a raggiungere il podio 6 atleti della compagine cervaschese:

- Cavallera Giacomo, primo classificato cinture bianche superiori;

- Fantino Tommaso, secondo classificato cinture bianche superiori;

- Allamando Nicolò, primo classificato cinture gialle;

- Bella Cecilia, terza classificata cinture bianche superiori categoria adulti;

- Brignone Francesco Hoi, primo classificato cinture marroni categoria adulti;

- Sava Nicolas, secondo classificato cinture nere.



Bravi anche tutti gli altri nostri giovani atleti per essersi comportati veramente bene:



Lamberti Pietro, Rispoli Susanna, Occelli Gioele, Allamando Martin, Ghiglione Giacomo, Della Valle Cecilia e Matilda, Stasi Giorgia, Borgetto Gabriel, Cavallera Matteo, D'Acquino Alessandro, Giordano Alex, Manzo Nicolò e Pietra Edoardo.



Per la categoria adulti hanno ben figurato Maggioni Sara tra le cinture blu, Costa Elisa e Armando Stefano tra le cinture nere.



Della palestra cervaschese sono anche stati impegnati il maestro Massimiliano Parola come arbitro, Costa Elisa come aspirante arbitro e Armando Stefano come assistente ai tavoli.