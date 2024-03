A Savigliano arrivano le “Scatole con la voce”

«Tante lingue, tante storie». All'insegna di questo slogan, giovedì 21 marzo – alle 16.30, a palazzo Longis – è in programma “Scatole con la voce”, attività di avvicinamento al plurilinguismo rivolta a tutta la cittadinanza: famiglie 0-6 anni, insegnanti, educatori.

Presentata lo scorso anno, l'iniziativa vedrà la presenza di quattro scatole, da cui usciranno materiali “destrutturati” che verranno usati come spunto per raccontare storie, come “Cappuccetto rosso”, “I tre porcellini”, “Il lupo e i sette capretti” o “La gallinella rossa”. I racconti saranno in italiano, ed in altre lingue e dialetti: lo scopo è quello di valorizzare le diverse lingue e culture presenti sul territorio saviglianese, con la certezza che la diversità linguistica è una ricchezza.

Sarà presente Romina Panero, esperta in promozione della lettura per l'infanzia, e le educatrici dei centri infanzia di Oasi Giovani.

Capofila dell'iniziativa è Oasi Giovani, accanto a “Il fiore della vita” Odv e alla biblioteca civica “L. Bàccolo”; lo strumento narrativo delle “storie in scatola” è invece promosso dall'associazione francese "Dulala".

È possibile prenotarsi tramite un link disponibile sul sito di Oasi Giovani. È bene vestirsi per stare all'aperto, ma in caso di maltempo l'iniziativa sarà realizzata al riparo anziché nel parco.