Affrontare le Minacce Digitali: il Nuovo Corso di Ascom Form di Bra sulla Cyber Security

In un'era in cui la tecnologia guida il mondo degli affari, la sicurezza informatica è diventata un aspetto cruciale per la stabilità e la prosperità delle aziende. L'Ascom Form di Bra si pone come alleato nella difesa contro le minacce digitali, offrendo un nuovo corso rivolto a titolari, soci e dipendenti.



Consapevolezza dei Rischi



Il corso si concentra sulla consapevolezza dei rischi informatici, illuminando le potenziali vulnerabilità dei sistemi aziendali. Gli insegnamenti mirano a sensibilizzare i partecipanti sui pericoli che possono derivare da intrusioni nelle reti, violazioni della sicurezza e altre minacce digitali che potrebbero arrecare gravissimi danni.



Intrusione nei Sistemi: Impatto e Prevenzione



Uno degli obiettivi principali è affrontare l'intrusione nei sistemi, esaminando gli impatti devastanti che essa può avere sulle operazioni aziendali. Il corso fornisce un approfondimento sulle tecniche utilizzate dagli hacker e introduce strategie preventive fondamentali per proteggere le reti aziendali da accessi non autorizzati.



Comportamenti Consapevoli di Fronte alle Minacce



La consapevolezza dei rischi è solo il primo passo; il corso si propone di fornire linee guida concrete su come comportarsi di fronte alle minacce informatiche. Dall'identificazione tempestiva degli attacchi alla gestione degli incidenti, i partecipanti acquisiranno competenze pratiche per proteggere le proprie aziende.



Chi Può Partecipare?



Il corso è aperto a titolari, soci e dipendenti desiderosi di approfondire le proprie conoscenze sulla sicurezza informatica. L'obiettivo è creare una cultura aziendale che riconosca l'importanza della cyber security e coinvolga tutti i livelli organizzativi nella sua implementazione.



“In un mondo sempre più interconnesso, la sicurezza informatica non è più un lusso, ma una necessità. Il nuovo corso di Ascom Form di Bra rappresenta un passo avanti nella protezione delle aziende contro le minacce digitali. Investire nella formazione sulla cyber security è investire nella resilienza aziendale e nell'assicurare un futuro sicuro nell'era digitale”. Queste le parole del direttore Ascom Bra Luigi Barbero.

Caretteristiche del corso

Il corso si prefigge di aumentare la consapevolezza degli individui rispetto ai rischi che si corrono nell’interazione con le tecnologie digitali e con il web.

Trasformare i comportamenti degli individui, per renderli adeguati alle necessità di protezione delle organizzazioni e alle sfide imposte dall’evoluzione del crimine informatico e aumentare il livello di sicurezza agendo efficacemente sul fattore umano.

Contenuti del corso:

1. Introduzione: Cyber sicurezza, politiche di sicurezza, prevenzione alla perdita di dati (Data Loss Prevention)

2. I modelli di data loss prevention

3. Aspetti normativi: obblighi di protezione dei dati GDPR, art 98 Codice Proprietà industriale;

4. Le truffe informatiche ed i modelli di prevenzione

5. Cenni su MOG 231/01

6. La sicurezza periferica (Firewall, VPN, etc.), Penetration test

7. Vulnerability assessment

8. Log, gestione dei log e tracciamento attività

Organizzazione delle lezioni:

Le ore totali del corso saranno 9 e si articoleranno in 3 incontri da 3 ore ciascuno in orario pomeridiano o serale.

Costo:

€ 100,00 + IVA a partecipante

E’ previsto uno sconto del 20% sulle iscrizioni successive alla prima per addetti di una stessa azienda.

Per maggiori informazioni rivolgersi all’Ufficio Ascom Form di Bra

Piazza Giolitti 8, Bra (12042)

info@ascomform.it | 0172 413030 int.6 (Referente Daniele Cravero)