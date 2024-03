Alba, dibattito sugli alimenti derivanti da colture cellulari: sì e no

l gruppo ambiente dell’Associazione FuturAlba, associazione culturale di stampo giovanile operativa sul territorio di Alba Langhe e Roero, presenta "SI e NO: Dibattito sugli alimenti derivanti da colture cellulari", un evento che affronta un tema sempre più attuale e controverso: gli alimenti derivanti da colture cellulari, in particolare sulla correttamente detta "carne coltivata", più conosciuta come "carne sintetica" o "carne prodotta in laboratorio”.

La crescente discussione su questi alimenti ha generato un intenso dibattito tra sostenitori e contrari, che si intreccia tra scienza, tradizioni alimentari e sostenibilità. Per comprendere meglio questa complessa questione, FuturAlba invita il pubblico a partecipare a un incontro informativo e dibattito che si terrà sabato 23 marzo alle ore 18:00, presso la Sala Conferenze di Banca d’Alba, situata in via Cavour ad Alba.

Il presidente dell’Associazione FuturAlba, Edoardo Bosio, illustra i motivi dell’incontro: “Il tema della carne coltivata, volgarmente conosciuta come carne sintetica, è un tema di cui si parla molto, ma di cui in pochi sanno davvero di cosa si tratta. Anche noi del gruppo Ambiente conosciamo poco la questione e spinti dalla curiosità abbiamo deciso di invitare degli ospiti di rilievo”. Bosio sottolinea che “lo scopo dell’evento non è quello di fornire al pubblico una determinata posizione sul tema, ma è quello di fornire le nozioni base affinché ognuno possa elaborare la propria idea”.

Nella prima parte dell’incontro, la Dott.ssa Bruna Anzà, Vice-presidente di Agricoltura Cellulare Italia APS e Dottoranda in Ingegneria Chimica presso il Politecnico di Torino, fornirà una spiegazione scientifica approfondita sulle colture cellulari e sulle tecnologie coinvolte nella produzione di alimenti derivanti da esse.

La seconda parte dell’incontro sarà dedicata ad un dibattito coinvolgente con la partecipazione della Dott.ssa Nike Schiavo, Ricercatrice presso l’Università degli Studi di Trento (favorevole agli alimenti derivanti da colture cellulari), e del Dott. Fabiano Porcu, Direttore della Federazione Provinciale Coldiretti di Cuneo (contrario agli alimenti derivanti da colture cellulari).

L’incontro sarà moderato da Stefano Alessandria, Presidente e Fondatore del Wild Life Protection ETS,

L'evento offre un'opportunità unica per esplorare diverse prospettive su questo argomento cruciale e per contribuire a un dibattito informato e costruttivo.