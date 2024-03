Bra ricorda le vittime innocenti delle mafie

Anche quest’anno il Comune di Bra ricorda la “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”. Simbolo di speranza, impegno sociale e sensibilizzazione in materia di giustizia e legalità, la Giornata sarà celebrata con una cerimonia pubblica martedì 19 marzo, con ritrovo alle ore 11 in piazza Falcone e Borsellino.

Qui, alla presenza degli studenti delle scuole cittadine, verranno letti i nomi di tutti i caduti per mano delle organizzazioni mafiose che operano nel nostro Paese. L’evento dedicato alla coscienza antimafia e alla cultura della legalità è organizzato dal Comune e dalla Scuola di Pace “Toni Lucci” in collaborazione con Libera e Avviso pubblico, ed è aperto a tutta la cittadinanza.

Giovedì 21 marzo andrà invece in scena, in mattinata al Politeama Boglione, “Jupe Culotte”, spettacolo teatrale dedicato agli studenti delle scuole superiori a cura del duo Giulia Berto e Rita Laforgia, promosso da Specchio dei Tempi in collaborazione con il Comune. “Jupe Culotte”, letteralmente gonna-pantalone, racconta i valori della Costituzione Italiana attraverso il riscatto delle donne. La Costituzione non è stata soltanto una novità, ma un’alternativa possibile, e questo è un concetto fondamentale per continuare ad educare le nuove generazioni ad una visione cosciente dell’essere umano nella società: l’eguaglianza oggi più che mai è un principio che dobbiamo salvaguardare. Durante l’evento è previsto l’intervento dell’ex Procuratore Giancarlo Caselli, intervistato dai giornalisti de La Stampa, in ricordo del procuratore capo di Torino Bruno Caccia, ucciso dalla ’ndrangheta quarant’anni fa. (em)