Busca e Dronero: riprende ad aprile “La Scòla di Grand

Nel mese di aprile riprenderà “La Scòla di Grand”, corso in gruppo di stimolazione cognitiva proposto dal Caffè Alzheimer di Dronero in collaborazione con l’associazione dei Volontari dell’Annunziata di Busca.

Si rivolge a tutti gli over 60 interessati a mantenere il cervello allenato e a favorire l’invecchiamento in salute.

Suddiviso in moduli da 10 incontri ciascuno, il corso si concentra sulla stimolazione di attenzione, memoria e funzioni esecutive. Nello specifico, ad aprile, inizierà il modulo dedicato alle funzioni esecutive (pianificazione, ragionamento logico e verbale, flessibilità cognitiva,…).

Si tratta di un insieme di processi cognitivi che operano in modo coordinato per gestire le informazioni e le azioni necessarie al raggiungimento di uno scopo, fondamentali per affrontare le sfide della vita quotidiana. Sono abilità di alto livello che richiedono la partecipazione di diverse aree cerebrali, in particolare della corteccia prefrontale, la parte più evoluta del cervello umano.

“Il progetto, nato nel 2019 nel corso degli anni ha avuto un riscontro sempre maggiore - dice la dottoressa Irene Artusio neuropsicologa - passando da una ventina di partecipanti ad un’ottantina. Dall’anno scorso, oltre agli incontri dedicati all’invecchiamento attivo, abbiamo fatto partire anche un corso dedicato alle persone con un iniziale declino cognitivo, che hanno appena ricevuto la diagnosi. L’obiettivo è quello di cercare di rallentare il più possibile il decorso della malattia ma anche mantenere le capacità residue, cosa estremamente importante. Il contesto poi del gruppo, di un clima rilassato e piacevole, sempre ha inevitabilmente anche ricadute sull’umore e di conseguenza anche sulle capacità delle persone.”

I corsi de “La Scòla di Grand” si terranno a Busca e Dronero.

Busca: il lunedì, mattina e pomeriggio, presso la Sede dei Volontari in piazza Santa Maria 1;

Dronero: il mercoledì mattina presso il Caffè Alzheimer in via XXIV Maggio 3.

Per informazioni e prenotazioni contattare telefonicamente o su whatsapp la dottoressa Irene Artusio - neuropsicologa al 347 2808091.