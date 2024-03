Dalla Regione 550mila euro per terminare il restauro del castello di Mango

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e il sindaco di Mango, Massimo Marello, hanno firmato l’accordo di programma che assegna al comune cuneese un contributo di 550 mila euro per il completamento della ristrutturazione del Castello dei marchesi di Busca, a Mango. L’intervento complessivo ammonta a 700 mila euro e il Comune interverrà con un cofinanziamento di 150 mila euro.



"Si tratta di un intervento di assoluta importanza per Mango e per l’intero territorio di Langhe, Monferrato e Roero, patrimonio dell’umanità Unesco - ha dichiarato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio - Con questo contributo, il Comune potrà completare la riqualificazione del maniero, autentico gioiello storico che con la sua enoteca sa esprimere al meglio la cultura del vino di tutta la zona".



"Ringrazio la Regione per il prezioso intervento - ha commentato il sindaco di Mango, Massimo Marello - Attraverso queste risorse potremo concludere il restauro, dopo una prima importante ristrutturazione che ci ha permesso di ospitare al secondo piano l’Enoteca regionale Colline del Moscato d’Asti. Puntando sempre più sul castello e su tutto ciò che gli ruota attorno potremo continuare a sostenere con efficacia il nostro turismo".