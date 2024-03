Fondazione Cassa di Risparmio Fossano: Mondino lascia la presidenza per sostituire Miglio

La Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano rende noto che, preso atto della volontà del Dott. Antonio Miglio, da tempo manifestata, di lasciare la carica di Presidente della Cassa di Risparmio di Fossano SpA al termine del secondo mandato, ha richiesto e ottenuto la disponibilità del Dott. Gianfranco Mondino a lasciare la carica di Presidente della Fondazione CRF con due anni di anticipo rispetto alla naturale scadenza per assumere analogo incarico presso la partecipata CRF SpA.



La Fondazione inoltre ha deliberato di designare il Rag. Giancarlo Fruttero alla carica di Presidente della Fondazione CRF.



Le delibere sono state assunte alla unanimità dei votanti e saranno perfezionate in via definitiva nel corso del mese di aprile unitamente alla approvazione dei bilanci di esercizio dei due Enti che, si anticipa, presentano risultati lusinghieri che consentono un ulteriore significativo incremento dei fondi patrimoniali.



In tale occasione seguirà un ulteriore comunicato stampa con le dichiarazioni degli interessati.