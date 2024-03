La cultura occitana della Valle Ellero incontra l’illustrazione

Dal 17 al 24 marzo Roccaforte M.vì, grazie alla collaborazione tra il Circolo Acli Amici di Prea e Illustrada Associazione Culturale e al contributo di Fondazione CRC, ospiterà un illustratore di fama internazionale: Gabriele Pino.

Durante la settimana incontrerà la comunità e visiterà il territorio, imparando a conoscere le creature fantastiche che abitano i boschi della Valle Ellero e familiarizzando con le tradizioni millenarie, per poi restituire le sue impressioni sotto forma di illustrazioni.

La residenza artistica inaugura il 17 marzo alle ore 17:00 presso la Confraternita di Santa Croce, in Piazza Mons Eula, a Roccaforte M.vì, con un primo incontro aperto al pubblico. L’illustratore Gabriele Pino svelerà alcuni segreti del suo lavoro e della sua metodologia di ricerca creativa. Seguirà un aperitivo a base di prodotti locali.

Giovedì 21 marzo alle ore 20:30, Gabriele Pino terrà un laboratorio di disegno creativo aperto a tutte le persone, dai 14 ai 100 anni, che vogliono mettersi in gioco e sperimentare, per un paio di ore, quello che si cela dietro a una vera residenza artistica.

Sabato 23 alle ore 15:30, presso la Biblioteca Civica di Roccaforte Mondovì, l’illustratore ospite terrà un laboratorio creativo per bambini, i quali potranno divertirsi a scoprire e inventare nuove creature fantastiche. A seguire, una merenda per condividere insieme idee e suggestioni sul territorio per aiutare Gabriele Pino nella sua scoperta del territorio.

Alle ore 20:30, nuovamente presso la Confraternita di Santa Croce, una prima restituzione al pubblico di quanto accaduto durante la settimana con la Vià Illustrata. Partendo dall’antica tradizione di sfruttare la sera per ritrovarsi, un tempo nelle stalle, a raccontare, narrare ed esorcizzare le paure, alcune personalità del territorio saliranno sul palco per raccontare, rigorosamente in piemontese e in Kyé, storie e curiosità, mentre l’illustratore disegnerà live interpretando i racconti. La serata sarà accompagnata da intermezzi musicali e danze occitane grazie alla presenza degli Artusin.

Sarà l’occasione di vedere l’illustratore all’opera e al contempo respirare la cultura tradizionale occitana: passato e presente si incontrano e si fondono per restituire al pubblico un’esperienza unica.

Tutti gli eventi sono gratuiti, per maggiori informazioni scrivere a info@illustrada.it.

Durante tutta la settimana, inoltre, Gabriele Pino incontrerà i bambini della Scuola Primaria di Roccaforte Mondovì, i saggi del paese, esperti di arte e storia locale, gli anziani della Casa di Riposo Mons. Eula e tante altre persone, visiterà i luoghi culturali più importanti del territorio e percorrerà gli antichi sentieri naturalistici.

Il risultato di questa residenza sarà una serie di illustrazioni che raccontano di Roccaforte M.vì, della sua storia e delle sue tradizioni folkloristiche, dal punto di vista dell’illustratore, e sarà possibile ammirarle in autunno.

L’artista ospite

Gabriele dice sempre che da bambino sognava di fare magie poi ha iniziato a disegnare e ha realizzato il suo sogno. Lavora come illustratore e comunicatore visivo: ha collaborato e collabora con case editrici italiane e francesi, tra le quali Mondadori, A2MIMO e ADDeditore, giornali come LaStampa e Focus Junior e diverse aziende, ha collaborato anche con la tivùe il teatro per RAIgulp, RAIplay e il Teatro alla Scala di Milano.

Realizza laboratori di disegno e illustrazione “qua e là” nelle scuole d’Italia e in Francia e lavora per IED Torino come docente.

Viaggia nella provincia italiana e nel mondo, principalmente nelle zone rurali, alla ricerca delle creature fantastiche della tradizione orale che raccoglie nel suo progetto vissuto, scritto e illustrato: “Il Bestiario d’Italia”.

È cresciuto a Moncrivello e a Cigliano ed è proprio qui che, circondato da Masche, Babau, folletti, Om Servaj, Fate Melusine e Pe d’Oca, ha sviluppato la sua passione per le creature fantastiche.