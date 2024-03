L’UNISG di Pollenzo partecipa all’iniziativa “Università svelate”

L’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche ha accolto l’invito della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), aderendo all’iniziativa Università svelate.



Mercoledì 20 marzo 2024 l’UNISG apre la propria sede a futuri studenti, genitori, docenti, ma anche a residenti sul territorio e turisti che desiderano visitare il campus e conoscere le attività didattiche.

Università Svelate vuole essere un momento di condivisione del patrimonio scientifico e culturale che la comunità accademica produce per la società che la sostiene. Una giornata di eventi per partecipare alla vita che si svolge nelle università e osservarla da dentro: all’interno di aule, cortili, biblioteche, musei e laboratori.

A Pollenzo sarà possibile visitare il complesso sabaudo, iscritto al Patrimonio Mondiale UNESCO, che ospita oggi la prima Università al mondo interamente dedicata allo studio del cibo in tutte le sue declinazioni.

L’ateneo sorge infatti in due strutture: in quella denominata Agenzia di Pollenzo, imponente quadrilatero fatto costruire da re Carlo Alberto di Savoia come una azienda agricola modello, si trovano gli uffici del rettorato, della direzione generale e la Biblioteca che accoglie circa 30.000 volumi dedicati alle scienze gastronomiche; mentre negli spazi della Cascina Albertina si trovano le aule, i laboratori e la segreteria didattica.

L’UNISG, fondata nel 2004 dall’associazione internazionale Slow Food, festeggia quest’anno il ventennale.

Nel corso della visita del 20 marzo sarà possibile, oltre a scoprire i suggestivi e storici spazi di Pollenzo e gli orti educativi annessi all’ateneo, conoscere l’offerta formativa dell’UNISG, con i suoi corsi di laurea e i master, e vedere da vicino la vita universitaria dell’UNISG animata da un folto gruppo di studenti internazionali.

Sarà inoltre visitabile indipendentemente la Banca del Vino, che sorge nelle antiche cantine carloalbertine del complesso dell’Agenzia.

PRENOTAZIONI E SVOLGIMENTO DELLE VISITE

L’UNISG si trova nel borgo di Pollenzo, a 6 km da Bra ed è facilmente raggiungibile da Bra con i bus di linea n. 1 e n. 2.

Il punto di incontro per le visite è l’arco di ingresso in Agenzia, in piazza Vittorio Emanuele 9, Pollenzo. Sono previste tre visite: alle 10,30, alle 14,30 e alle 16.

Le visite durano un’ora circa e si svolgono in italiano e in inglese.

L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti, ma la prenotazione è consigliata.

https://www.unisg.it/giornata-nazionale-delle-universita-italiane/